El dramático momento de Fabiola Martínez con su expareja: «Me cogió del cuello y amenazó con matarme»

Lo suyo parecía algo para toda la vida. No obstante, Bertín Osborne y Fabiola Martínez comunicaron, el 17 de enero de 2021, que se separaban tras 20 años juntos y dos hijos en común. Lo hicieron en los mejores términos posibles y desde el cariño que se tenían. A pesar de que ambos siempre han luchado por mantener una buena relación por el bien de sus hijos, no han podido evitar ciertos desencuentros.

Uno de los más sonados fue a finales del pasado mes de febrero cuando el cantante confesó durante una entrevista con Paz Padilla que nunca había estado enamorado. Unas declaraciones que cayeron como un jarro de agua fría a la modelo. «No lo reconozco. Después de tantos años juntos, viviendo muchas cosas, como el nacimiento de nuestros hijos, producto del amor, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, me sorprendió muchísimo», confesó visiblemente molesta.

Ahora, la venezolana ha vuelto a copar los titulares de la prensa rosa tras conceder una entrevista con la revista 'Lecturas' en la que se sincera sobre su tormentoso pasado y analiza su matrimonio con Bertín. La modelo pide que se la deje de nombrar como 'la exmujer de': «Soy la madre de sus hijos y eso nos va a unir siempre, y yo me he hecho conocida gracias a ser su mujer, pero quiero que la gente me conozca cómo soy». «Bertín no tendría que haber dicho que nunca ha estado enamorado porque ¿qué le decimos a hijos, que no son producto del amor? Ahí se le fue un poco la pinza», recuerda sobre el lamentable episodio que tuvo que vivir hace unos meses.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne gtres

Sobre su ruptura con el presentador, «algunas personas todavía me dicen: 'Tenéis que volver, hacíais una pareja estupenda'. ¡Madre mía! Yo creo que fue la mejor decisión, nosotros estamos bien» y confiesa que «con Bertín sombra de la infidelidad siempre estaba ahí».

Sin embargo, uno de los momentos más estremecedores de la entrevista ha sido cuando Fabiola ha recordado su tormentoso pasado amoroso antes de conocer al cantante: «Bertín es la relación más larga que he tenido. Tuve una pareja que tenía problemas con el alcohol y las drogas. Una vez me cogió del cuello, me dijo que me iba a matar. Dos mese después de romper con él supe que acabó en la cárcel por abusar de una de sus hijas», reconoció.