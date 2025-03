Dolores Delgado: «No quería mover los ojos al posar para el retrato porque sacan mi alma»

Esta semana, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, vivía un momento emotivo en su carrera judicial, colgaba en la galería del ministerio de Justicia sito en la madrileña calle de San Bernardo, su retrato, que quedará para la historia de la política de nuestro país «este espacio que es la galería, no es tanto de imágenes sino de proyectos en unas ocasiones realizados y en otras no». La suya es una carrera de servicio público -como a ella le gusta referirse- que la llevó a ocupar el cargo de ministra de Justicia de 2018 a 2020. Al acto acudieron el actual secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez y los miembros del que fue su gabinete ministerial, al que dijo estar muy agradecida. Tampoco quiso perderse un momento tan especial su actual pareja, el juez y ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a quien se le vio muy discreto en un segundo plano, pero muy orgulloso inmortalizando con su móvil un momento tan especial.

Dolores Delgado explicó que la elección de la artista en este caso Rita Martorell fue una decisión muy reflexionada «es una gran responsabilidad porque va a perpetuar tu imagen, pero no es la tuya es lo que has hecho a lo largo de un mandato en el Ministerio durante el tiempo que has ejercido esta altísima responsabilidad. Yo quería que fuese una mujer, creativa que interpretase más que copiase una imagen. Que supiese sacar algo para bien o para mal que es la fuerza que tengo. Y opté por Rita Martorell porque había visto alguna de sus obras y especialmente los retratos y tienen mucha fuerza y energía», explicó.

Delgado posa junto a su pareja el juez Baltasar Garzón ABC

Personalmente no se conocían y lo hicieron a través de su pareja, Baltasar Garzón, al que Martorell ya inmortalizó en un retrato que para Delgado es muy duro «Es una imagen dura, porque en ese momento representa todo lo que le había ocurrido por el ejercicio de su profesión como magistrado de la Audiencia Nacional», confiesa.

La Fiscal General del Estado no tiene reparos en deshacerse en halagos hacia la artista: «Cuando la conocí me gusto me pareció una mujer tímida, una artista no opulenta, muy respetuosa con lo que yo le iba contando. Muy sensible que no exteriorizaba mucho su forma de ser, pero sí que era muy observadora y a mí me gusta mucho la gente que es así que no se queda con la imagen exterior, sino que bucea y llegar al alma para bien o para mal». Para ella posar tantas horas ha sido una experiencia única porque nunca antes lo había hecho. «Han sido muchas horas, yo me veo muchas veces en fotografías, y es tan diferente una fotografía de un retrato, porque el retrato si ha trascendido y ha recogido detalles de mi personalidad que una fotografía no lo hace. Para Delgado posar en un constante ojo que te observa, que te mira reconoce que te puede llegar a incomodar «Yo miraba cuando no me veía, intentaba facilitar el trabajo, no quería mover los ojos porque sacan mi alma, no quería moverme para que ella los percibiese», confiesa orgullosa del resultado.