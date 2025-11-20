El difícil momento de Gabriela Guillén: deudas y nueva tensión con los Osborne

Gabriela Guillén atraviesa una etapa especialmente complicada, marcada por tensiones familiares, desgaste emocional y, sobre todo, un preocupante desequilibrio económico que afecta directamente a su día a día. Su centro de estética, situado en una de las zonas más caras de Madrid, se ... ha convertido en un quebradero de cabeza: los gastos del local no dejan de crecer y las facturas pendientes empiezan a acumularse de manera alarmante.

Este bache financiero coincide con un episodio que ha terminado de desbordarla: la ausencia de invitación a la última fiesta benéfica organizada por Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Según revela '20minutos', la decisión del entorno del artista la ha herido profundamente y, según trasladan quienes conocen su postura, considera que lo sucedido no es un gesto aislado. Interpreta que existe un patrón de actitud hacia ella que la deja en una posición incómoda, especialmente desde el nacimiento de su hijo, fruto de un breve romance con Bertín.

Gabriela entiende que el pequeño forma parte de la familia Osborne y que merece ser tratado en igualdad respecto al resto de descendientes del cantante. Por eso, lo ocurrido en el evento solidario ha reabierto una herida que nunca llegó a cerrarse y ha intensificado la sensación de sentirse desplazada y relegada por parte del clan familiar.

Mientras intenta gestionar este conflicto emocional, ha tomado una decisión que promete dar que hablar: ha comenzado a escribir sus memorias. En ese proyecto quiere reflejar, entre otros aspectos, el motivo que la llevó a continuar con su embarazo pese a que, según fuentes próximas, no todas las personas implicadas veían con buenos ojos aquella decisión. También pretende explicar la relación que mantuvo con las hijas mayores de Bertín, tanto durante la gestación como después del nacimiento del niño, así como el impacto que tuvo la falta de comunicación con ellas.

GTRES

Aunque algunos perciben este libro como una posible revancha, hay quienes apuntan que detrás de esta iniciativa literaria existe una motivación mucho más práctica: la necesidad de generar ingresos ante la situación económica crítica que vive. Su centro de belleza se ha convertido en un peso imposible de sostener y, mientras decide si cerrarlo, reformularlo o buscar apoyo externo, busca alternativas que puedan aliviar su delicado momento financiero.

En estos momentos, la empresaria se mueve entre la presión económica, la exposición mediática y una historia personal que todavía tiene muchos ángulos sin contar. Lo que parece claro es que las próximas decisiones que tome, tanto en lo profesional y en lo personal, marcarán el rumbo de un capítulo que aún está lejos de cerrarse.