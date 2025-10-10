La dieta con la que Marisa Jara ha conseguido perder 13 kilos en seis meses: «Conseguí lo que quería»

De estar entre las modelos más cotizadas a ver cómo empezaban a escasear las ofertas de trabajo en una época complicada de su vida. Marisa Jara ha sabido renacer de las cenizas y tras pasar un gran bache personal, con un cáncer de estómago ... que le diagnosticaron en 2018, empezó a ver la luz. Primero fue madre por primera vez, en 2021, y ahora vuelve a recuperar su forma física y a sentirse mejor tras hacer una dieta con la que ha conseguido pasar de 88,4 kilos en abril a 75,3 estos primeros días de octubre.

Sobre todo ello ha ido informando en su cuenta de Instagram, mostrando cuáles han sido las claves para alcanzar esta meta. Cuando decidió hacer dieta, Marisa Jara explicó que su objetivo era bajar a 70 kilos y va camino de ello, con una idea clara: «Estar en mi peso saludable y hacer cosas sin agotarme». Y fue también entonces que compartió su primer paso: «Me cuesta trabajo hacerlo sola así que voy a contar con ayuda profesional, con una nutricionista. En paralelo, deporte par ano perder masa muscular y aprender sobre nutrición para reeducar mis hábitos de alimentación».

Dicho y hecho, Marisa Jara se puso manos a la obra y es así, que estando «súper ilusionada», ha ido avanzando hacia la meta marcada. La primera semana perdió 3 kilos y en dos meses ya acumulaba 10 kilos menos. Ha contado con revisiones de una profesional, para ajustar la dieta, siguiendo estas máximas: «Nos estamos basando en la alimentación cetogénica, que es baja en carbohidratos y alta en proteínas, con un aporte controlado de grasas que permite que el cuerpo entre en un estado de cetosis. Esto hace que utilice la grasa como fuente principal de energía para perder peso».

La modelo e influencer se ha mostrado pletórica al compartir esa semana cómo luce ya por debajo de los 80 kilos, rumbo a los 70 soñados. «Me siento con más energía. Feliz porque la ropa empieza a sentarme mejor y tengo más fuerza. Como sano y sin presión, sin pasar hambre», ha compartido entre sus seguidores. Una vez alcance su reto, toca empezar unas pautas para mantenerse, donde se combinará alimentación sana y equilibrada y deporte. Marisa Jara vuelve así a sonreír, a sentirse mejor consigo misma y disfruta de un momento dulce, tal y como ha compartido en un evento reciente donde se ha confesado «enamorada» de su pequeño: «Es un bebé muy especial, y no lo digo solo porque sea su mamá».