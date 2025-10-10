Suscribete a
La dieta con la que Marisa Jara ha conseguido perder 13 kilos en seis meses: «Conseguí lo que quería»

La modelo ha pasado de 88 kilos a 75 y ha compartido su alegría en redes sociales, donde ha compartido los principales tips que ha seguido para adelgazar tanto en tan poco tiempo.

Marisa Jara
Marisa Jara gtres

Maria Sánchez Palomo

De estar entre las modelos más cotizadas a ver cómo empezaban a escasear las ofertas de trabajo en una época complicada de su vida. Marisa Jara ha sabido renacer de las cenizas y tras pasar un gran bache personal, con un cáncer de estómago ... que le diagnosticaron en 2018, empezó a ver la luz. Primero fue madre por primera vez, en 2021, y ahora vuelve a recuperar su forma física y a sentirse mejor tras hacer una dieta con la que ha conseguido pasar de 88,4 kilos en abril a 75,3 estos primeros días de octubre.

