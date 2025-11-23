Suscribete a
ABC Premium

La devastadora confesión de Tatiana Schlossberg: la nieta de John F. Kennedy revela que padece cáncer terminal

La periodista de 35 años ha contado en un artículo personal que le queda menos de un año de vida, un diagnóstico que llegó pocas horas después de dar a luz a su hija y que ha sacudido de nuevo al histórico clan Kennedy

Jack Schlossberg, el nieto de John F. Kennedy que revoluciona las redes sociales con sátira y política

La devastadora confesión de Tatiana Schlossberg: la nieta de John F. Kennedy revela que padece cáncer terminal
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El apellido Kennedy vuelve a situarse en el centro de una dura historia familiar. Tatiana Schlossberg (35 años), hija de Caroline Kennedy, la única descendiente viva del expresidente estadounidense John F. Kennedy, ha hecho pública una noticia que ha conmocionado a su entorno y a ... la opinión pública: padece cáncer terminal y, según sus médicos, le queda menos de un año de vida. La periodista y escritora decidió contar su experiencia en un artículo personal publicado en 'The New York Times' y en un extenso ensayo en 'The New Yorker'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app