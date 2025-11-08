Suscribete a
Detrás de Vladímir Putin: una historia de mafias, KGB, poder, clubes de striptease y amantes que ronroneaban

El libro 'The Tsar In Propria Persona' relata abundantes sucesos y acontecimientos que han acabado por moldear la brutal personalidad del presidente ruso

«Su vida privada, en pocas palabras, es mucho más importante que su vida pública», explican los autores

La nieta secreta de Putin que ha crecido en Alemania

A.B. Buendía

En aquel intimidante Leningrado de los años setenta, Vladímir Putin era un tímido veinteañero obsesionado con limpiar sus traumas con el detergente del poder. Hoy es el presidente que desde hace 26 años gobierna la Federación de Rusia con mano de hierro ... y uno de los gobernantes más temidos en todo el mundo. La personalidad es más o menos conocida, pero no tanto la persona y los detalles que la definieron, y eso es lo que desentraña el escandaloso libro de investigación 'The Tsar In Propria Persona', una historia localizada entre clubes de striptease, mujeres que ronroneaban, la KGB y un brutal plan político y vital todavía en desarrollo.

