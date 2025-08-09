Detienen al nieto de Jack Nicholson por presunta violencia doméstica en Los Ángeles

Sean Knight Nicholson (29 años), el nieto del actor Jack Nicholson, fue detenido el pasado 5 de agosoto en Lós Ángeles acusado de un delito grave de violencia doméstica. Así lo dio a conocer 'The Sun', que además reveló que la detención se produjo tras la denuncia de una mujer que lo señaló por presunta agresión.

Fuentes policiales informaron que el arresto tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas y que, tras ser fichado, el joven quedó en libertad esa misma noche tras abonar una fianza de 50.000 dólares. Su comparecencia ante el tribunal está fijada para el próximo 26 de agosto, fecha en la que deberá responder formalmente a la acusación.

El cargo que enfrenta el nieto del legendario actor está tipificado como grave en el estado de California y, de ser hallado culpable, podría acarrearle hasta cuatro años de prisión. Por el momento, ni el acusado ni sus representantes han emitido declaraciones, y las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la denunciante.

Este episodio ha arrojado un foco mediático sobre uno de los miembros menos conocidos del clan Nicholson. Sean es hijo de Jennifer Nicholson, la primogénita del actor de 'El resplandor', y del diseñador Mark Norfleet, con quien estuvo casada entre 1997 y 2003. Aunque su apellido legal es Norfleet, decidió mantener el de su abuelo como parte de su proyección pública.

Sobre el nieto de Jack Nicholson

Graduado en cine por Emerson College, Sean Knight ha orientado su carrera hacia la música. Bajo el alias artístico 'Cutter Mattock', trabaja como productor y DJ, especializado en géneros como horror composition, experimental club, hardcore, dark ambient y phonk. En sus redes sociales se describe como un 'patrono de las artes oscuras' y proyecta una imagen gótica.

En su perfil de Instagram, donde combina fotografías personales con arte digital alternativo, se le ha visto en ocasiones luciendo collares militares, posando sin camiseta o experimentando con imágenes de alto contraste y referencias oscuras.

Aunque Sean ha sido fotografiado en contadas ocasiones junto a su abuelo en actos públicos, su vida ha transcurrido mayoritariamente lejos de las cámaras. Sin embargo, este arresto ha devuelto su nombre a los titulares, ahora por un episodio judicial que podría tener importantes repercusiones.

Por su parte, la familia Nicholson no ha hecho comentarios sobre el caso y se encuentran a la espera del próximo 26 de agosto, cuando el tribunal de Los Ángeles decidirá los siguientes pasos en el proceso.