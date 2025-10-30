Suscribete a
Detenidas cinco personas por la muerte del nieto de Robert De Niro

Leandro falleció con 19 años en julio de 2023

Robert De Niro habla por primera vez tras la trágica muerte de su nieto

REDES SOCIALES
Marina Ortiz Cortés

Han pasado dos años desde la muerte de Leandro, el nieto de 19 años de Robert De Niro, que falleció de una sobredosis en la ciudad de Nueva York el 2 de julio de 2023. Ahora cinco personas han sido detenidas por, ... supuestamente, haber provisto de las sustancias que mataron a tres adolescentes.

