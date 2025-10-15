Todos los detalles de la boda de Francesca Thyssen en Venecia: tres días, tres vestidos y la lista de invitados

Venecia fue el escenario elegido por Francesca von Thyssen-Bornemisza de Kászon para su segunda boda. A sus 67 años, la heredera del legado artístico más importante de Europa, se casó con Markus Reymann (49 años), gestor cultural alemán y director de la 'TBA21 Academy', ... con quien comparte desde hace más de una década una pasión por el arte y la defensa de los océanos.

Para esta ocasión, Francesca optó por una celebración íntima dividida en tres días. El enlace tuvo lugar el viernes 10 de octubre en la Sala degli Stucchi del palacio Ca' Farsetti, sede del Ayuntamiento de Venecia, donde la pareja formalizó su unión ante su círculo más íntimo. Fiel a la tradición de la ciudad, la novia llegó en góndola y soprendió con su primer traje: blanco con chaqueta de doble botanadura, botones negros, corte masculino y cinturón, un look alejado del tradicional vestido blanco.

Entre los invitados más destacados estuvieron sus tres hijos, Eleonore, Ferdinand y Gloria, fruto de su primer matrimonio con el archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena, de quien se separó en 2003. Tamién estuvieron presentes su madre, la exmodelo Fiona Campbell-Walter, su hermano Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta, quienes fueron acompañados de sus hijos Enzo y Kala. Sin embargo, la ausencia más comentada fue la de la la baronesa Carmen Cervera, viuda del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, cuya silla vacía reavivó viejas tensiones familiares.

El círculo de invitados mezcló aristocracia, arte y música: Lady Elena Foster, el baterista de Queen Roger Taylor, el director del Museo Reina Sofía Manuel Segade, y los diseñadores Dries Van Noten y Jan Taminiau, entre otros nombres de la escena cultural internacional. El ambiente, sin embargo, se mantuvo alejado de la ostentación, fiel al espíritu de Francesca: la celebración como un acto íntimo y simbólico, más que social.

En tanto, uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando la novia, visiblemente emocionada, saltó a la pista de baile junto a la cantante Grace Jones, quien ejerció como testigo del enlace. Tras darse el 'sí, quiero', los invitados se desplazaron en góndolas hasta la iglesia de San Lorenzo, donde se llevó a cabo la cena de gala.

Matrimonio a Venezia, la sposa è la baronessa Francesca Thyssen-Bornemisza ha scelto un abito bianco per la cerimonia nuziale. Lo sposo Markus Reymann indossava un abito scuro con camicia aperta. Entrambi indossavano una sciarpa color crema presumibilmente simbolo del loro amore. pic.twitter.com/oTqqmH7MkO — Bart 👑 Rotocalco sull'aristocrazia 👑 (@BartolucciFabio) October 12, 2025

Tres días de celebración

Cabe resaltar que el enlace se extendió durante tres jornadas. En la primera, el jueves 9, la pareja recorrió la laguna en una lancha bautizada con el nombre de Eleonore, en honor a la hija mayor de la novia. Francesca apareció entonces con un look completamente negro.

El viernes, fue el día del enlace civil, mientras que el sábado 11, el día de la gran fiesta, reservó dos atuendos más. Primero, un conjunto de chaqueta oversize con flecos, pañuelo al cuello y pantalones fluidos de seda, y finalmente, un vestido asimétrico de lentejuelas plateadas, con caída sirena y una cola ligera que brillaba como escamas a la luz de los focos.

La velada de clausura contó con la actuación especial de Bebel Gilberto, que interpretó varios temas brasileños en honor a la amistad que une a la cantante con la familia Thyssen.

Tra gli ospiti anche Grace Jones pic.twitter.com/kQY5K0h2c1 — Bart 👑 Rotocalco sull'aristocrazia 👑 (@BartolucciFabio) October 13, 2025

Francesca Thyssen no es solo heredera de un apellido icónico. Es también una mujer que ha sabido construir su propio legado en el mundo del arte contemporáneo. Su boda con Markus Reymann no fue una demostración de poder, sino una reafirmación de sus valores: sostenibilidad, cultura y autenticidad.