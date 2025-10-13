Suscribete a
ABC Premium

La despedida de Woody Allen a Diane Keaton: «Su gran risa sigue resonando en mi cabeza»

El icónico director rinde homenaje al recuerdo de la actriz, quien fue musa de Hollywood y de él en particular

Muere Diane Keaton, actriz icónica y musa de Woody Allen

Woodie Allen y Diane Keaton en una escena de 'Annie Hall'
Woodie Allen y Diane Keaton en una escena de 'Annie Hall' ABC

A. P.

El pasado sábado, el mundo perdió a una de las grandes actrices del mundo en las décadas de los 70, 80 y 90. Diane Keaton, musa del cine de Hollywod y, en especial, de Woody Allen, falleció con 79 años dejando tras de sí ... una prolífica carrera. Una trayectoria inseparable del mencionado director estadounidense, con quien compartió algo más que escenario y plató.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app