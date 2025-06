El desmesurado piropo de Shakira a Alejandro Sanz al que el español responde con un «te quiero»

La escena ocurrió delante de más de 50.000 espectadores que abarrotaban el Hard Rock Stadium de Miami. La cantante colombiana Shakira presentó a su invitado estelar, allí apareció Alejandro Sanz y el recinto se vino abajo. Y más después del desmesurado piropo que pronunció la colombiana, con reacción incluida del cantante con un «te quiero» incluido.

Las redes arden después de asistir a la actuación de Shakira y Alejandro Sanz, y más vistos los precedentes. Hace unos días el español publicó un vídeo en sus redes sociales para promocionar la canción 'Bésame' en el que la colombiana, efectivamente, le besaba en una oreja. Y todos los comentarios se amplificaron al conocer que Candela Márquez, la novia de Alejandro Sanz, había dejado de seguirle en las redes sociales.

Siguió mucho ruido y también muchos comentarios, aunque lo cierto es que nada ha trascendido. Si acaso, que la pareja no entiende tanta especulación y que permanece tan junta como ha mostrado en los últimos meses, desde que comenzaron su noviazgo.

Lo que ocurrió en Miami

Lo que pasa es que lo ocurrido en Miami no ha pasado inadvertido. No hay duda de que tanto a Alejandro Sanz y Shakira les gusta el salseo, y así lo han demostrado sin cortarse para nada ante miles de espectadores. Y luego, pasadas las horas, también en redes.

Ante un Hard Rock Stadium de Miami a reventar, la cantante colombiana no se aguantó y le lanzó un tremendo piropo a Sanz. «Te quiero... ¡Ay, Dios! Lo más bello que ha parido España después de mis hijos», pronunció la artista ante el clamor de la multitud. Cantaron juntos 'La tortura' y además de enloquecer al público con su interpretación, el publico se quedó con el piropo que la colombiana le lanzó a su «español favorito».

La cosa no quedó ahí porque después Alejandro Sanz publicó en sus redes sociales: «Mi shaki, te quiero, inevitablemente. Por encima de todo. Felicidades por tu presentación en Miami». Y más: «Existen noches que el universo repite a propósito. Porque algunas historias merecen una segunda, tercera, cuarta e infinitas tomas… y siempre serán igual de mágicas. Y la única culpable de este hechizo, mi Shaki, siempre única. Lo mejor, sin duda, que ha parido Colombia».

Incendio en las redes

Los comentarios no tardaron en llegar. «¿Soy sólo yo la que quiere que ellos dos sean pareja?», decía una. «Son la pareja ideal. En arte, ojalá amor. Felicidades», añadía otro usuario. «Pero sí saben que es legal estar juntos, ¿no?», añadía uno más. «La conexión y química de esta dupla es todo, a mí no me van a decir que es trabajo, porque esto se ve muy real», resumían por allí.

Shakira está inmersa ahora en su gira más ambiciosa, bajo el nombre 'Las mujeres ya no lloran world tour' y con la que la cantante va a recorrer todo el planeta. Tras culminar la etapa estadounidense con un show en San Francisco, se tomará un descanso antes de cumplir con las 15 fechas firmadas en México.

Luego será el turno de visitas en República Dominicana y Perú, países en los que recuperará algunas de las fechas canceladas de la gira latinoamericana que se desarrolló entre febrero y abril pasado. Su esperado paso por Europa tendría lugar en 2026, con fechas todavía por confirmar.