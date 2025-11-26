Suscribete a
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

La desgarradora confesión de Luis Canut tras perder la vista: «Me encantaría volver a ver a Patricia»

El director de televisión relató cómo ha transformado su vida después de la meningoencefalitis que casi le costó la vida y destacó el papel fundamental de su mujer, cuyo apoyo ha sido «lo mejor de todo este proceso»

La desgarradora confesión de Luis Canut tras perder la vista: «Me encantaría volver a ver a Patricia»
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

La vida a veces da giros tan bruscos que obligan a replantearse incluso lo esencial. Eso fue lo que le ocurrió a Luis Canut, guionista, director de programas y hermano de Nacho Canut, cuando en 2023 una meningoencefalitis criptocócica lo llevó al límite. ... Estuvo más cerca de la muerte que de la vida, lo reconoce él mismo. Salió adelante, sí, pero las secuelas fueron profundas: perdió casi por completo la visión. Desde entonces vive con un 5% escaso, sin nitidez, sin capacidad para reconocer rostros ni gestos. Luz, sombras, apenas figuras. Eso es todo.

