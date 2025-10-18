El desgarrador testimonio de Raquel Mosquera sobre la detención de su marido: «Creí que lo habían raptado para pedirme dinero»

Raquel Mosquera se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' donde ha decidido hablar sobre el duro momento que atraviesa tras el problema de su marido: «Estoy bien, dentro de lo que cabe y de la situación, pero preocupada, como es lógico, porque ... falta información y por la situación de que mi marido esté detenido», comenzó explicando.

La peluquera detalló que tuvo conocimiento de la detención el 5 de julio, aunque decidió guardar silencio para proteger a sus hijos y a su entorno más cercano. «Lo que más me molesta es que no se contrasten las informaciones y que no sean concisas», añadió con gesto serio.

Raquel ha descrito cómo se enteró de lo sucedido: «Me llamaron desde Francia, no desde las Antillas. Me dijeron que mi marido estaba detenido. Llegué a pensar que le habían secuestrado para pedirme dinero. Fíjate si me puse nerviosa que me pusieron con mi marido y me dijo que estaba detenido».

Además, ha querido aclarar además que no ha viajado a Francia en ningún momento. «Es mentira que yo he pisado Francia, que no se inventen cosas», sentenció, molesta por los rumores. «Yo no sé exactamente dónde está. Mi marido, en el restaurante, tiene su negocio. Ni yo me meto en sus negocios ni él en los míos. Él me decía que viajaba, y sin más. Hasta ahí puedo decir. Yo no conozco los motivos de la detención. Yo solo sé lo que se ha comentado y han dicho».

Durante su intervención, Raquel explicó que tanto sus hijos como su familia y su abogado se enteraron de lo ocurrido poco antes de que la noticia se hiciera pública. «Fue el momento en el que tuve que hablar con ellos. Mi afán es ir a Francia, saber qué ha ocurrido, qué delito ha cometido y verle a él, para que me explique», aseguró, evidenciando la falta de información que rodea el caso.

«Sé que está detenido en una prisión, si me preguntas cuál no lo sé. Ahora ya lo tengo en manos de mi abogado y pueden ayudarle en Francia para movernos», añadió, insistiendo en que no pretende justificarle: «No le estoy disculpando, si ha cometido un delito seré la primera en sentarme y comentarlo».

A pesar de los rumores que circulan sobre las posibles causas de la detención, Raquel asegura que no tiene motivos para dudar de su marido: «En ningún momento he sospechado de mi marido. Cada uno tenemos nuestra economía y conjuntamente nuestro dinero para nuestro hogar, de lo demás no nos metemos. El restaurante es de mi marido, a día de hoy no sé qué ha ocurrido», explicó con firmeza.

Según su testimonio, desde julio hasta hoy, Raquel no ha vuelto a tener contacto con Isi. «Sé que si está ahí es que algo ha hecho, pero no lo intento justificar», reconoció. La peluquera quiere viajar a Francia junto a su abogado para obtener respuestas y poder reencontrarse con su marido: «Iré a verle y a exigir saber por qué no se me ha contestado en tres meses y medio».