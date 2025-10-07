El desesperado ruego de la hija de Robin Williams a los fans del actor: «Dejen de enviarme vídeos con inteligencia artificial de papá. No es lo que él querría»

La hija de Robin Williams, Zelda Rae Williams (36 años), criticó el uso de la inteligencia artificial (IA) para recrear vídeos de su padre fallecido. Williams publicaba un 'post' en contra de estas prácticas en su cuenta oficial de Instagram: «Por favor, solo dejen de enviarme videos de IA de papá. No crean que quiero verlos o que los voy a entender, porque no lo haré», comenzó explicando. «Si están intentando molestarme, he visto cosas peores. Pero si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, dejen de hacerlo a cualquiera», añadió. Pues según ella, con estos vídeos «no están haciendo arte», sino que «estáis haciendo repugnantes perritos calientes sobreprocesados con la vida y la historia de los seres humanos», dijo visiblemente furiosa.

«Por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos. Punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría», sentenció ante sus más de 260 mil seguidores.

Esta no es la primera vez que Zelda Rae se queja del uso de la inteligencia artificial y su uso sobre la memoria de su padre. En 2023 criticó que se utilizase para recrear el sonido de la voz de su padre en el cine. «No soy una voz imparcial en la lucha del Sag contra la IA. He sido testigo durante años de cómo muchas personas quieren entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que ya no pueden dar su consentimiento, como papá», escribió entonces. «Esto no es teórico, es muy muy real. Ya he oído que se utiliza la IA para conseguir que su voz diga lo que la gente quiera y, aunque personalmente me parece perturbador, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos», añadió.

Zelda agregó: «Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus propias elecciones, de poner voz a los dibujos animados, de dedicar su esfuerzo HUMANO y su tiempo a la interpretación. Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre copia de personas más grandes, pero en el peor, un horrendo un horrible monstruo de Frankenstein, improvisado a partir de las peores partes de todo lo que es esta industria y de lo que debería representar».

Unas declaraciones que realizó cuando la voz del actor -que se quitó la vida en 2014 tras serle diagnosticada una demencia- apareció en el corto de Disney, 'Once Upon a Studio' ('Érase una vez un estudio'), en el papel de Genio de la película 'Aladdin'.