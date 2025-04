La decisión de Isabel Jiménez tras salir a la luz la crisis en su matrimonio

Este pasado miércoles 9 de abril, la revista 'Semana' informó que la periodista Isabel Jiménez y su marido, Álex Cruz, habían tomado la decisión de separarse tras 16 años de matrimonio y tres años previos de noviazgo. Según el citado medio, no habrían terceras personas involucradas en la ruptura y la decisión de tomar caminos separados no habría sido fácil para ninguno de los dos.

Tras esta primera información, numerosos miembros se pusieron en contacto con la presentadora de televisión, el ingeniero y su círculo más cercano y todos coincidieron en que se trataba de una pausa. «Es una situación dura y compleja, y la decisión no está tomada», asegurando que «están separados temporalmente. Son problemas personales en los que no van a entrar, pero lo que te pueda asegurar sin miedo a equivocarme es que no hay terceras personas. Eso está totalmente descartado». Aunque lo que sí tenían claro era que harían todo lo posible para garantizar el bienestar de sus hijos, Hugo (6 años) y Daniel (4).

A pesar de que la presentadora de informativos quiere llevar esta crisis de pareja en la intimidad, no ha podido evitar las filtraciones a la prensa. Es por ello que este fin de semana se ha sabido que el ya exmatrimonio se encuentra inmerso en los trámites pertinentes para formalizar el divorcio de manera oficial.

Isabel y Álex se casaron el 27 de junio de 2009 en Almería, tierra natal de la periodista. La ceremonia fue íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Tras darse el 'sí, quiero', formaron una familia con la llegada de sus dos hijos, Hugo y Daniel, y la adopción de un perro.

A pesar de su separación, Isabel vive uno de sus mejores momentos en el ámbito profesional. Es una mujer polifacética: periodista, empresaria y escritora. Recientemente ha recibido el Premio Ondas 2024 a la Mejor Presentadora de Televisión y, además, es cofundadora de la firma de moda Slowlove, junto a su amiga, Sara Carbonero.