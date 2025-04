Debbie Rowe, exmujer de Michael Jackson, irreconocible tras superar un cáncer

Debbie Rowe se casó con Michael Jackson en 1996 en una ceremonia secreta en Sídney, Australia, y fue madre sustituta de los dos hijos mayores del cantante, Prince y Paris. Se divorciaron tres años después, en 1999, y decidió permanecer oculta en el anonimato. Ahora 'Daily Mail' ha publicado unas fotos suyas y a sus 66 años la exenfermera parece irreconocible tras una lucha de nueve años para superar un cáncer de mama.

Aquel fue uno de los matrimonios más extraños y tras su disolución, Debbie Rowe decidió adoptar un perfil bajo. Muy rara vez se la ha visto o fotografiado. Sus nuevas imágenes coinciden con el estreno de 'Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson', la secuela de aquel primer documental en el que se exploraba el lado oscuro del artista en boca de quienes sufrieron abusos sexuales por parte de la estrella cuando eran niños.

En la impactante imagen, los ojos de Debbie Rowe estaban ocultos tras unas gafas de sol negras y su cabello, rubio y liso, lucía un flequillo rizado. Su rostro no disimulaba la dura batalla librada después de que revelara que le diagnosticaron cáncer de mama en 2016.

Su relación con Paris Jackson

Rowe era enfermera cuando se casó con Jackson en una ceremonia secreta en Sídney, alejados del barullo y la prensa. En 2021, Paris Jackson habló sobre su relación con Debbie, quien, según confesó, era para ella más «una amiga» que una madre. Tras la separación, la asistente de dermatología del cantante acordó cederle a Michael Jackson la custodia total de Paris y su hermano Prince, pero a los 15 años, la cantante y su madre retomaron el contacto.

«Es genial tenerla como amiga», dijo Paris Jackson sobre su relación. «Es muy tranquila, lo cual me encanta; es la palabra perfecta para describirla», añadió. Y hablando de cómo rehizo su relación con su madre en la adolescencia, dijo que se dio cuenta de lo «similares» que son ahora y que a menudo le comparte su música. «Es genial. O sea, conocerla, ver lo parecidas que somos, descubrir qué tipo de música le gusta, y le encanta el country y el folk», explicó.

Tras el fallecimiento de Michael Jackson, Paris y Prince fueron criados por su abuela, Katherine Jackson, pero como Paris solo tenía 12 años cuando el cantante murió, confesó que no entendía realmente lo que estaba pasando. «No sé, simplemente sucedió. Era tan joven...», explicó sobre su repentina muerte. «Simplemente estaba siguiendo el procedimiento y no entendía realmente lo que estaba pasando, así que simplemente seguí lo que me dijeron... Realmente no recibí mucha orientación», relató.

Su sentimiento de culpabilidad

En 2022, la exesposa de Michael Jackson rompió a llorar al revelar que se siente en parte culpable de la muerte del cantante y admitió que lamentaba no haber hecho más para ayudar al Rey del Pop cuando este se volvió adicto a los analgésicos. En una emotiva entrevista para un documental, Debbie dijo: «Debería haber hecho algo y no lo hice».

En una investigación de TMZ bajo el título '¿Quién mató realmente a Michael Jackson?', su antigua asistente manifestó«: «Muchas personas murieron por adicciones y, de alguna manera, yo formé parte de ello».

Michael Jackson murió a los 50 años tras un paro cardíaco inducido por fármacos en junio de 2009 en su casa de Los Ángeles y su médico personal en ese momento, el doctor Conrad Murray, fue encarcelado por homicidio involuntario. Rowe era asistente del dermatólogo Arnold Klein, quien falleció en 2015, y conoció al cantante 15 años antes de casarse mientras él recibía tratamiento para su afección cutánea. Klein le administraba a Jackson y a otros analgésicos fuertes y medicamentos para rellenar arrugas, principalmente botox. En el documental, Rowe declaró: «Yo era básicamente tan malo como él [Klein] y lamento mucho haber participado en ello».