Dean Cain, el Superman de los años 90, se une a la lucha antiinmigración de Trump: «Ayudaremos a proteger este país» El actor de 'Lois y Clark', donde compartía protagonismo con Teri Hatcher, se ha unido al cuerpo ICE, responsable de las redadas

Dean Cain (59 años) enamoró a millones de personas en los años 90 con su papel de Clark Kent en 'Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman', que se estrenó en 1993. Dio vida al conocido héroe proveniente del planeta Krypton, pero también al periodista del Daily Planet y al amante de Lois (a quien daba vida Teri Hatcher).

Había probado suerte en varios proyectos tras haberse lesionado y haber tenido que frenar su carrera deportiva en la NFL, la liga de fútbol americano. Pero interpretar al héroe más conocido del mundo durante cuatro años y casi 90 episodios cambió su vida. A día de hoy se le sigue relacionando con el famoso personaje de cómic, que este año ha estrenado nueva versión dirigida por James Gunn y encarnada por David Corenswet.

TE RECOMENDAMOs

Pero mientras Teri Hatcher, su compañera de reparto, continuaba creciendo en fama y caché con su papel en 'Mujeres desesperadas', la carrera de Dean Cain se quedaba ahí. Nunca ha dejado de trabajar, hay más de 200 créditos en su página de IMDb, pero nunca ha conseguido el impacto que alcanzó como Superman. Ni siquiera con sus dos explosivas relaciones, primero con Brooke Shields y después con Pamela Anderson. En vez de eso, en los últimos años se ha hecho un hueco en los medios de comunicación al hablar abiertamente de sus opiniones políticas.

No solo es amigo personal de Donald Trump, sino que ha hablado en varias ocasiones mostrándole su apoyo, se ha declarado republicano registrado e hizo campaña para su elección tanto en el primer mandato como en 2024. Precisamente por esto, sus comentarios acerca de la última versión de 'Superman' fueron negativos, aunque admitía no haberla visto: la consideraba «woke» porque James Gunn aseguró que lo principal de su Superman es que era un inmigrante.

Pero Dean Cain tenía un as en la manga como respuesta. Porque acaba de anunciar que se une a ICE, la agencia antiinmigración del Gobierno estadounidense. Un departamento que ha protagonizado titulares en los últimos meses por las redadas contra migrantes en lugares inesperados como las universidades.

Dean Cain, cuyo nombre real es Dean Tanaka, es hijo de la actriz Sharon Thomas y el militar Roger Tanaka, de ascendencia japonesa. Su apellido proviene del segundo marido de su madre, el director Christopher Cain, que le adoptó a él y a su hermano. Pero este legado internacional no significa nada para el intérprete, que publicaba esta semana un vídeo animando al público a unirse al departamento antiimigración, que supuestamente busca 10.000 nuevo agentes.

«Desde que Donald Trump llegó a la presidencia ICE ha detenido a cientos de miles de criminales, incluyendo a terroristas, asesinos, violadores, miembros de bandas, traficantes... de todo. Gente muy peligrosa que ya no está en la calle», comentaba en su vídeo, que tiene cerca de 4.000 me gusta pero más de 187.000 visualizaciones.

En 2018 el actor juró como sheriff y un año más tarde pasó a formar parte del cuerpo de policía de un pueblo de Idaho como reserva. A día de hoy no forma parte todavía de ICE, pero ha asegurado en Fox News que, tras el revuelo causado por su vídeo, jurará como agente honorario. «La gente tiene que estar a la altura. Yo lo estoy haciendo. Espero que otros antiguos agentes lo hagan, alcancemos esos números de reclutamiento inmediatamente y ayudaremos a proteger este país», ha añadido.