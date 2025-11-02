Suscribete a
Muere Rafael de Paula a los 85 años, leyenda del toreo

David Bustamante presume de abdominales esculpidos tras su impresionante cambio físico

El cantante ha mostrado a sus seguidores la 'tableta de chocolate' y sus trabajados músculos

David Bustamante: «Estoy en mi prime. Hace un año dejé de fumar y he recuperado mi registro y matices»

David Bustamante
David Bustamante gtres
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

David Bustamante ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. El cantante de 43 años ha compartido una fotografía en la que aparece sin camiseta y mostrando su impresionante nuevo físico. Después de darle la vuelta a sus rutinas, el artista ha ... conseguido esculpir su cuerpo hasta parecer un superhéroe, ¡y dice que todavía le queda camino por recorrer!

