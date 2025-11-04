David Beckham, investido caballero por el Rey Carlos III

Suscribete a
Rocío F. de Buján

A principios del pasado mes de junio se anunció que David Beckham sería condecorado con el título de caballero aunque no ha sido hasta este 4 de noviembre cuando ha sido investido oficialmente por el Rey Carlos III en el Castillo ... de Windsor por sus servicios al deporte y la beneficencia a través de organizaciones como UNICEF o The King's Foundation. «Tras crecer en el este de Londres con padres y abuelos tan patriotas y orgullosos de ser británicos, nunca podría haber imaginado que recibiría un honor tan verdaderamente humilde», escribió el deportista a través de un comunicado poco después de recibir la noticia de su nombramiento. La leyenda del Manchester United ha visto por fin cumplido un anhelo que ha cultivado durante más de una década.

