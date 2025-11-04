David Beckham, investido caballero por el Rey Carlos III

A principios del pasado mes de junio se anunció que David Beckham sería condecorado con el título de caballero aunque no ha sido hasta este 4 de noviembre cuando ha sido investido oficialmente por el Rey Carlos III en el Castillo ... de Windsor por sus servicios al deporte y la beneficencia a través de organizaciones como UNICEF o The King's Foundation. «Tras crecer en el este de Londres con padres y abuelos tan patriotas y orgullosos de ser británicos, nunca podría haber imaginado que recibiría un honor tan verdaderamente humilde», escribió el deportista a través de un comunicado poco después de recibir la noticia de su nombramiento. La leyenda del Manchester United ha visto por fin cumplido un anhelo que ha cultivado durante más de una década.

Un título con el que su mujer Victoria Beckham pasará a ser conocida como Lady Beckham. Para esta ocasión tan especial, la diseñadora de moda ha confeccionado el traje con el que ha sido investido por el monarca británico. «No solo es la primera vez que Victoria, de 51 años, crea un traje de etiqueta diurno para hombre con frac, sino que también es la primera vez que le hace a David, famoso por sus elecciones de moda, alguna prenda de vestir», ha asegurado el diario 'Daily Mail'. «David se burla de Victoria porque nunca le hace ropa. Así que cuando se enteraron en primavera de que David iba a tener su gran día en Windsor a finales de año, Victoria decidió que tenía tiempo suficiente para hacerlo realidad», ha añadido por otro lado una fuente cercana a la pareja al medio citado anteriormente.

Por su parte, para estrenar su nuevo título de Lady Beckham, la modista ha escogido un vestido llamado Bela, el traje más famoso de su firma de moda, utilizado por royals europeas como la Reina Letizia o la Princesa Ariane de Holanda. Un vestido mini azul noche de mangas acampanadas, cuello cerrado y costura fruncida en el eje central. La excantante lo ha acompañado con un tocado tipo casquete con decoración de rejilla, un reloj vintage de oro, un colgante con un diamante y unos discretos pendientes largos.

El matrimonio Beckham afp

Además de su mujer, el exjugador de equipos como el Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y Paris Saint-Germain también ha estado acompañado por sus padres: Sandra y Ted, que se divorciaron en 2002, tras 33 años de matrimonio.

Davida Beckham junto a su mujer y sus padres AFP

Ella luciendo también un vestido de la marca de Victoria Beckham.