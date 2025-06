David Beckham, hospitalizado: «Ponte bueno pronto, papá», le escriben todos sus hijos... menos Brooklyn

David Beckham (50 años) ha sido ingreso en un hospital por una lesión en el brazo. Así lo ha hecho público su mujer, Victoria Beckham (51 años) a través de una publicación en sus redes sociales. En la imagen aparece el exfutbolista tumbado en una cama con un cabestrillo en su extremidad derecha. «Ponte bueno pronto, papá», fueron las palabras escritas en la historia de Instagram, lo que apuntaría a ser un mensaje en colectivo de sus hijos.

La dedicatoria no ha pasado desapercibido por sus seguidores, puesto que este bache de salud llega en medio de la crisis familiar entre Brooklyn y sus padres, quien ha preferido guardar silencio y no hacer ningún comentario sobre el ingreso del exjugador del Manchester United.

Cabe resaltar que, en una segunda historia, la ex Spice Girl mostró una foto de la mando de David con una pulsera de tela en la que se podía leer «Mejórate pronto». Aunque la familia no ha querido brindar detalles de lo ocurrido, algunos medios británicos, como 'The Mirror', apuntan a que el ingreso del empresario estaría relacionado con una intervención para reparar una antigua lesión en la muñeca, la cual sufrió durante un partido amistoso contra Sudáfrica hace más de dos décadas.

La noticia llega a penas unas horas después que el legendario exfutbolista le rindiera un homenaje a su madre, Sandra Beckham, por su 76 cumpleaños. «Feliz cumpleaños, mamá, te queremos mucho. Espero que tengas un día maravilloso. Gracias por estar siempre ahí para todos. Te quiero», escribió en sus redes sociales.

Por otro lado, el ingreso de David ocurre en medio de una ola de rumores sobre su relación con su primogénito, quien no solo no solo evitó felicitar públicamente a su padre por su 50 cumpleaños el pasado 2 de mayo, sino que tampoco acudió a la gran celebración que organizó la familia Beckham.

Según algunos medios como 'Daily Mail' y 'Page Six', señalan que la relación entre padres e hijo comenzó a deteriorarse tras su boda con Nicola Peltz, celebrada en 2022. Las tensiones familiares habrían comenzado cuando la joven decidió no aceptar la propuesta de Victoria de diseñar su vestido de novia, generando así un distanciamiento que, al parecer, se ha mantenido hasta hoy. El malestar se ha agudizado en los últimos meses, hasta el punto de que Brooklyn habría contratado los servicios de Jenny Afia, la abogada que representa a Meghan Markle y el Príncipe Harry, lo que algunos interpretan como una señal clara del profundo desencuentro familiar.

Mientras tanto, David continúa su recuperación en el hospital, rodeado del cariño de su mujer y de tres de sus hijos: Romeo, Cruz y Harper. Todos ellos se han volcado con mensajes de apoyo hacia su padre, reafirmando esa imagen de unidad familiar que durante años ha sido uno de los sellos más reconocibles del clan Beckham. Una marca en sí misma que, sin embargo, parece haber comenzado a resquebrajarse.