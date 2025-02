David Beckham estalla contra su hijo Brooklyn: «No hacemos esas cosas en esta familia»

Esta semana Victoria Beckham presentaba su nueva colección en la Semana de la Moda de París. La diseñadora de moda, de 48 años, se emocionó cuando extendió la mano para abrazar a su esposo David Beckham, quien se sentó en la primera fila para apoyarla, junto a sus tres hijos más pequeños, Harper Seven, 11, Romeo, 20 y Cruz, 17. Su hijo mayor Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, fueron los grandes ausentes al espectáculo a pesar de haber sido invitados

Los Beckham se mostraron en todo momento de lo más sonrientes y felices pero los medios británicos señalaban que nada mas lejos de la realidad. David Beckham habría protagonizado una fuerte discusión con su hijo mayor Brooklyn, cansado de los continuos titulares de su nuera a los medios, que habría provocado la ausencia de ambos al desfile.

Según el periódico Daily Mail el exfutbolista días antes le leyó a su hijo la cartilla y tuvieron un fuerte enfrentamiento. El problema según asegura el medio, son las recientes declaraciones de la actriz Nicola Peltz a la revista Grazia, refiriéndose a la mala relación que mantiene con su suegra, Victoria Beckham y a lo ocurrido en su enlace. «Para mi boda estaba previsto que usara el vestido de novia de Victoria. Estaba realmente muy emocionada de poder usar un diseño que creó mi futura suegra. Pensé que era algo hermoso y una historia muy linda», le contó la actriz a la revista.

La mujer de Brooklyn continuó diciendo: «Mi amiga, la estilista Leslie Fremar y mi mamá estaban ayudando con el diseño, y pensé: 'Oh, esto va a ser muy divertido. Nos conectamos para comenzar a diseñar el vestido, y pasados unos días Victoria llamó a mi mamá para decirle que no iba a participar en el diseño. Entonces hablé con mi mamá y Leslie, y les dije: 'Bueno, desafortunadamente, esto no puede suceder, entonces, ¿Cuál es el siguiente paso?' He sido fan de Valentino y su alta costura durante mucho tiempo. Tuve mucha suerte de poder viajar al atelier para probarme el vestido que finalmente usé».

Esas declaraciones habrían enfurecido a Victoria y su esposo que le recriminó a su hijo: «No hacemos esto en nuestra familia. Lo sabes muy bien. Lo que suceda a continuación depende de ti, pero hemos terminado con el show», sentenciaba el futbolista.

Más temas:

David Beckham