Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Darius McCrary, estrella de 'Cosas de casa', arrestado cerca de la frontera de México «por un delito grave»

Acompañó al icónico personaje de Steve Urkel en la icónica serie de los 90 que todavía se pueden ver en plataformas

El actor, de 49 años, fue detenido por una patrulla y permanece en una cárcel de San Diego sin fianza

Qué fue de Jaleel White, el inolvidable 'Steve Urkel': de trifulcas con sus compañeros al imperio de la marihuana

Darius McCrary, en una imagen de sus redes sociales.
Darius McCrary, en una imagen de sus redes sociales. REDES SOCIALES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El actor Darius McCrary, famoso por acompañar al icónico personaje de Steve Urkel en la mítica serie 'Cosas de Casa' de los 90, fue arrestado el domingo cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en California «por un delito grave» ... ocurrido fuera del estado, según acaba de confirmar 'Page Six'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app