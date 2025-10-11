Darius McCrary, estrella de 'Cosas de casa', arrestado cerca de la frontera de México «por un delito grave»

El actor Darius McCrary, famoso por acompañar al icónico personaje de Steve Urkel en la mítica serie 'Cosas de Casa' de los 90, fue arrestado el domingo cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en California «por un delito grave» ... ocurrido fuera del estado, según acaba de confirmar 'Page Six'.

Este medio ha indicado que la estrella de 'Cosas de Casa' se encuentra actualmente en prisión incondicional en una cárcel de San Diego y sin fianza tras ser detenido por una patrulla fronteriza de Estados Unidos. Según la información que ha trascendido, se ha clasificado el incidente como un «arresto de fugitivo», un término que se aplica a personas buscadas en otro estado.

Su representante declaró a 'Page Six' que la orden de arresto se emitió en Michigan debido a una falta a una comparecencia judicial por falta de pago de la manutención infantil. También afirmó que su cliente recibió una «notificación indebida» porque esta se envió a su apartado postal y solo le dieron tres días para comparecer. Ha asegurado que Darius McCrary tenía covid en ese momento y que por lo tanto no revisó su correo postal.

Varios incidentes familiares

No es la primera vez que Darius McCrary tiene problemas de este tipo, pues ya fue arrestado anteriormente por falta de pago de la manutención infantil. Ocurrió en noviembre de 2023, cuando fue puesto bajo custodia policial por un delito grave de incumplimiento del pago, ya que debía cerca de 53.000 dólares desde el 12 de marzo de 2019.

El actor fue arrestado por primera vez por incumplimiento del pago de la manutención infantil en 2015 y dos años después declaró ante un juez era insolvente porque no tenía ingresos. Menos de un año después, Darius McCrary fue acusado de dislocar el brazo de su hija, que entonces tenía dos años. Negó la acusación y afirmó que su exesposa, Tammy Brawner, falsificó la historia. La expareja estuvo casada durante tres años y ella solicitó el divorcio en 2017.

El representante de la antigua estrella de 'Cosas de casa' explicó a 'Page Six' que en esta ocasión su cliente no debe manutención infantil porque la denuncia proviene de la madre de su hijo mayor, Zecheriah, quien ahora tiene 18 años y un fondo fiduciario a punto de entrar en vigor. «Su madre quiere el dinero», afirmó.

«Darius estaba haciendo una buena obra»

Según la misma fuente, la razón por la que el actor se encontraba en la frontera entre Estados Unidos y México era porque «se asoció con un inversionista y desarrollador inmobiliario en Tijuana, México» para construir un refugio para la comunidad sin hogar de la zona. «Darius estaba haciendo una buena obra cuando descubrió que tenía una orden de arresto por un delito grave en la frontera con México por no haberse presentado ante el tribunal», añadió.

A pesar de que 'Cosas de casa' es la serie que le catapultó a la fama hace ya tres décadas, Darius McCrady nunca ha dejado de actuar y recientemente protagonizó la película 'Greenwood Rising: The Rise of Black Wall Street', del director Aaron Williams, un filme de corte histórico que trata la figura de O.W. Gurley, un visionario empresario negro que ayudó a fundar un próspero distrito comercial afroamericano trágicamente devastado durante la Masacre Racial de Tulsa de 1921.