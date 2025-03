Daniel Sancho habla por primera vez en televisión tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta

Daniel Sancho, hijo mayor (29) del actor Rodolfo Sancho y detenido en Tailandia tras confesar haber asesinado y descuartizado al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta (44), habló este domingo 6 de julio con 'El programa del verano' (Telecinco), concretamente con la periodista Patricia López, horas antes de su entrada a prisión.

Según varias fuentes, el propio Rodolfo Sancho –que habló hace unos días de su hijo durante la promoción de su última película– viajó este fin de semana a Tailandia y trasladó a los medios de comunicación, mediante la agencia Efe, «máximo respeto» a su hijo y su familia.

Daniel Sancho (29) aseguró a 'El programa del verano' que está bien y que le «tratan muy bien».

«La policía me trata muy bien. Para que te hagas a la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es Anantara, seguramente el mejor hotel en el que yo haya estado», aseguró este domingo 6 de agosto. La periodista, entonces, le preguntó si no estaba detenido; él aseguró que sí.

«Estoy rodeado. O sea, me han traído aquí porque han cerrado el caso y mañana [lunes 7 de agosto] estoy con veinte personas en una celda», contó el joven cocinero, en posesión de un teléfono móvil «un rato», cuyo deseo es regresar a España, donde cumplir condena, «mover cielo y tierra» para ello, y que continúe la cobertura desde nuestro país de este caso.

El joven asegura a 'El programa del verano' (Telecinco) que el buen trato de la policía se debe, según le trasladaron ellos mismos, a su total colaboración: «'Estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, intente hacer lo que sea, grite, se intente suicidar o cualquier historia y tú no lo has hecho'. Entonces, bueno, se portan bien conmigo, pero yo creo que también porque mañana ya sí me voy a la cárcel».

Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia Daniel Sancho

El cocinero de 29 años aseguró también que las amenazas del cirujano plástico no sólo iban dirigidas hacia él mismo, sino también a su familia; unas declaraciones a 'El programa del verano' que se produjeron a través de una llamada telefónica, en la que se escucha su voz, y a través de unos mensajes por WhatsApp.

Patricia López: ¿Por qué lo hiciste?

Daniel Sancho: Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer.