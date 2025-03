Caso Daniel Sancho, en directo: declaraciones y últimas noticias del asesinato en Tailandia del hijo de Rodolfo Sancho

Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho y chef, ha confesado el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano, en la isla tailandesa de Koh Phangan. El caso ha sacudido la actualidad social tanto de aquel país como de España, desde donde el padre del presunto asesino ha volado para acompañar a su hijo. El juez ha ordenado su ingreso preventivo en la prisión de Samui a la espera de cerrar la investigación y el inicio del proceso judicial.

En el comunicado antes mencionado, la familia del homicida confeso en prisión provisional en Tailandia, explica que su decisión viene del deseo de «respetar el momento tan doloroso» tanto la familia de Edwin Arrieta y la suya propia y no provocar problemas con la investigación.

El letrado que representa a la familia de Edwin Arrieta, Miguel González Sánchez, ha cargado contra «ciertos medios internacionales» por la cobertura que están dando al caso de Daniel Sancho. «Lo que quieren hacer ver ciertos medios internacionales, porque algunos sí han mostrado solidaridad, es que Edwin se buscó su propia muerte por todo este tipo de situaciones, cuando la realidad es que no, vemos un homicidio con toda la sevicia y violencia, eso es lo relevante y sobre eso debemos enfocarnos», ha declarado a Radio Caracol.

Siguen filtrándose comunicaciones de Daniel Sancho a su entorno. El último lo ha desvelado 'El programa del verano', que aseguran que el hijo de Rodolfo Sancho le admitió a un amigo que le escribió que había cometido el crimen: «Estoy bien. La he liado».

Un amigo de infancia de Daniel Sancho, entrevistado por Semana, ha asegurado que hay «líos más gordos» de la relación que tenía con el médico Edwin Arrieta a quien ha confesado haber matado y desmembrado en 14 partes en una isla tailandesa. «Aquí hay mucho más... Podría haber mucho dinero de por medio, pero no hablamos de cantidades pequeñas, como los 10.000 euros a los que ha hecho referencia Daniel. Estamos hablando de grandes cantidades», sostuvo.

La condición de asesino confeso no resultado en el aislamiento total para Daniel Sancho. Además de entrevistas, las autoridades tailandesas le han permitido tener contacto con sus cercanos. 'Lecturas' tuvo acceso a los mensajes que ha enviado a sus amigos: «Algún día sabréis toda la verdad», «Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto», «(Me) estaba defendiendo», «Me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia», les ha expresado vía texto.

Jorge Luque, reportero del matinal de Telecinco, informaba este miércoles de cómo habían transcurrido las primeras 48 horas del cocinero en el centro penitenciario Koh Samui. El director de la cárcel es quien le ha revelado que «ya no está tan tranquilo» y a través de sus abogados ha hecho pedidos de comida, medicinas y contacto con el exterior, sobre todo con su familia.

Los 115.000 habitantes de este municipio de larga tradición comercial y agrícola todavía no superan los hechos, que siguen dando de qué hablar en la región y en la prensa de España y Colombia.

El programa 'En boca de todos' ha filtrado el mensaje que el actor y padre de Daniel Sancho envió a la hermana de Edwin Arrieta: «Hola Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento. No sé que se le ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando»

Aunque una de las incógnitas que quedan por resolver es el estudio del ADN de la víctima, este aún no ha aparecido en su totalidad. El descuartizamiento de Edwin Arrieta ha hecho difícil su hallazgo en completo.

Deuda económica. Según la investigación y varios familiares de Arrieta, el cirujano había ayudado económicamente al chef a avanzar en sus negocios a cambio de una relación sentimental. La imposibilidad de devolver ese dinero y el hartazgo del español de mantener una relación homosexual no deseada a cambio derivó en el asesinato.

Chantaje sexual. Las exigencias sexuales de Arrieta hacia Sancho propiciaron una pelea que acabó con el colombiano muerto. Según esta tesis, Sancho no estaba dispuesto a realizar ciertas prácticas y la discusión se elevó de tono hasta que le mató de manera fortuita.

Analizamos con el catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Genovés, algunas de las claves del caso desde el punto de vista del agresor, no con el ánimo de victimizarlo, ni de romantizar los hechos, sino con el interés por conocer qué tipo de emociones o sentimientos pueden llevar a cometer un crimen.

Uno de los detalles que ha confirmado la Policía tailandesa, y que el propio acusado ha confirmado, es que horas después de cometer el crimen se fue a la fiesta de la luna llena, el principal atractivo turístico de la región. Allí quedó con una mujer, cuyo nombre no ha trascendido, y con la que pasó la noche hasta que acudió a la policía a denunciar la desaparición de Arrieta.

Por el momento, solo hay un acusado del asesinato de Edwin Arrieta. Eso no significa que Daniel Sancho sea el único involucrado, aunque sí sea el principal inductor.

La exagerada cantidad de dinero invita a que no solo era para costear maquinaria de cirugía, y menos en un país como Tailandia. La Policía no ha cerrado la posibilidad de que esos 80.000 dólares fueran un posible pago a Sancho por sus servicios o para un préstamo u otro tipo de operaciones más turbias.

De las pocas certezas que ha dejado este caso, es que el futuro de Daniel Sancho va a ser muy complicado. El complejo proceso judicial al que se enfrenta el hijo de Rodolfo Sancho no es nada halagüeño, ya que su condena será, como poco, de varios años de prisión y como mucho, la pena de muerte.

Pocos conocían al rey de Tailandia antes de su fastuosa coronación y subsiguiente boda en 2019, ceremonias en las que sus súbditos se arrastraban por el suelo, pero desde entonces no deja de sorprender –y sublevar– a su pueblo y al resto del mundo. Ahora vuelve a los titulares porque la vida del hijo del actor Rodolfo Sancho, autor confeso de la muerte y descuartizamiento de un médico colombiano en Tailandia, acabará en manos de ese rey. Si es condenado a muerte, solo él podrá conmutar la pena a cadena perpetua. Y cualquier decisión de Rama X es impredecible.

Más reciente se encuentra el caso de Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores, que ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa. Por el momento, el joven lleva una pulsera telemática y todavía no ha ingresado en prisión, a falta de la decisión final del juez que lleva el caso.

«El caso debe llevarse en Tailandia porque las pruebas se recolectaron allá (...), y porque eso nos daría mayor garantía. Sería un estado imparcial y no habría interferencia alguna de parte de terceros», ha afirmado el representante legal de los padres y la hermana del médico.

«Definitivamente no queremos acceder a la pena de muerte porque la familia es muy religiosa (católica), muy creyente en Dios», ha indicado a AFP Miguel González, apoderado legal de los familiares de Edwin Arrieta Arteaga, el cirujano plástico de 44 años que murió a manos de Daniel Sancho Bronchalo (29 años), hijo del actor español Rodolfo Sancho.

A partir de ahora, los tiempos del proceso judicial no están del todo claros, pues quedan sujetos a los plazos de varios organismos. El abogado tailandés, Khun Anan quien lleva el caso incidió en que la primera fecha límite son los 84 días de los que dispone la policía para cerrar su investigación, aunque la mayor parte de los hechos se dan por contrastados gracias a la colaboración de Sancho, que, tras confesar -incluso en público ante medios de comunicación-, ha cooperado en todo momento con las fuerzas de seguridad tailandesas.

En el primer registro de la policía, en la villa de Koh Phangan, visualmente no se descubrió nada porque Sancho había limpiado a fondo las paredes y suelo del lugar (por eso había comprado productos de limpieza junto al cuchillo el día antes del crimen). Fue el mal olor que desprendía el lugar, debido a las cañerías, lo que les hizo sospechar.

Alcañiz tenía un pasado problemático, no en vano, en 2005, con 18 años, se libró de entrar en la cárcel por la muerte de un anciano en su Tarrasa natal al que atropelló y se dio a la fuga, negando así el auxilio obligatorio. Sin embargo, acabó con la vida de su amigo chileno René Patricio Guzmán en mayo de 2020.

Daniel Sancho: Hola Darling. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. Leer más.

En el portal tailandés de noticias sobre Koh Phangan y alrededores se detalla la vida de los reclusos en Samui, donde dos exconvictos cuentan cómo con el tiempo ya ni siquiera tienen camas: «Ahora son mantas. Un máximo de tres mantas por persona y, con ellas, has de hacer el colchón, la almohada y taparte», explica uno de ellos, que quiso mantener su anonimato.

Las visitas están permitidas de lunes a viernes y se puede comprar comida y agua , aunque el chef español no podrá ver a sus familiares hasta pasados los 10 días que establece el protocolo sanitario.

Sin embargo, según publica el ' Bangkok Post ' citando al Teniente General de Policía, Surapong Thanomjit, comisario provincial, los agentes no están convencidos de la credibilidad de la declaración de Sancho.

Cabe la posibilidad, además, de que Sancho pueda solicitar la extradición a España tras cumplir un tercio de su condena, «aunque se trata de un procedimiento muy complicado». La ley tailandesa no contempla dicha opción para los sentenciados a cadena perpetua, en cuyo caso el cocinero debería aguardar a las reducciones por buen comportamiento que las autoridades tailandesas conceden de manera anual. Leer más.

La familia de Edwin Arrieta pide justicia . Su padre, Leobaldo Arrieta, señaló este miércoles al programa local 'Así es la vida', que con la muerte de su hijo le «han quitado la vida». Mientras tanto, su hermana Darlin Arrieta y otros familiares explican que no sabían de una relación con Sancho, simplemente que tenía amigos en España, México y otros países y que el viaje, además de vacaciones, lo hacía para adquirir una máquina especial para cirugía facial, lo que explicaría que la Policía encontrara en la habitación 80.000 dólares.