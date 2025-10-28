Suscribete a
Conspiración, drogas y una infidelidad que dio la vuelta al mundo: Daniel Ducruet revive su ruptura con Estefanía de Mónaco

Según ha contado en una entrevista, las imágenes con la stripper belga Fili Hauteman fueron una trampa organizada

La infidelidad acabó con el matrimonio de Daniel Ducruet y Estefanía de Mónaco. Al menos eso es lo que se había dicho siempre. Sin embargo, casi 30 años después del escándalo la historia que cuenta él es otra, porque alega que le drogaron ... para tenderle una trampa. «En ese momento estábamos enamorados y no tenía que terminar así», ha asegurado el que fuera guardaespaldas de la Princesa en una entrevista con Caterina Balivo, del programa 'La volta buona'.

