Conspiración, drogas y una infidelidad que dio la vuelta al mundo: Daniel Ducruet revive su ruptura con Estefanía de Mónaco

La infidelidad acabó con el matrimonio de Daniel Ducruet y Estefanía de Mónaco. Al menos eso es lo que se había dicho siempre. Sin embargo, casi 30 años después del escándalo la historia que cuenta él es otra, porque alega que le drogaron ... para tenderle una trampa. «En ese momento estábamos enamorados y no tenía que terminar así», ha asegurado el que fuera guardaespaldas de la Princesa en una entrevista con Caterina Balivo, del programa 'La volta buona'.

Su relación parecía de película. Era la clásica historia entre una princesa y un plebeyo. Daniel era un joven de 29 años que se hizo policía tras muchos trabajos precarios y pasó a ser miembro de la escolta del Príncipe Alberto. Estefanía se fijó en él y, tras varios intensos intercambios de miradas, quedaron por fin para tener una primera cita en un hotel, encuentro que años después él narró en un libro. Se gustaron tanto que ella le pidió a su hermano que le dejara acompañarla, como guardaespaldas, en una gira promocional por su disco 'Stéphanie', publicado en 1991.

Su relación empezó con polémica, Daniel tuvo un hijo en enero de 1992 con Martine Malbouvier, por la que había dejado a su mujer Sandra Nakache, con la que se había casado cuatro años antes. Y a finales de ese mismo año Estefanía dio a luz a su primer hijo en común, Louis Ducruet. En mayo de 1994 nacía Pauline, reafirmando la relación entre la Princesa y el guardaespaldas que Rainiero de Mónaco no terminó de aprobar hasta 1995. Fue entonces cuando se casaron en una discreta boda celebrada en verano para terminar de sellar su amor.

Todo para que un año después, en 1996, unas fotografías de Daniel Ducruet con la 'stripper' belga Fili Hauteman implosionaran su relación. Ahora el exguardaespaldas ha asegurado que aquellas imágenes fueron el resultado de una trampa: «Un chico que competía en mi equipo me dijo que me mantuviera cerca de su novia, a quien enviaba al sur de Francia mientras ultimaba la separación. Así lo hice. Fui a visitarla a una villa y me llevé a un amigo para evitar problemas. Pero al llegar me encontré a una chica en la piscina con una amiga suya. Nos ofrecieron vino que contenía drogas, e incluso había un fotógrafo listo para hacer las fotos».

Daniel Ducruet y Estefanía de Mónaco, en su boda ABC

No niega que hubo algo entre él y la stripper, pero dice que al llegar a casa se lo contó todo a Estefanía. «Ella se echó a llorar, pero en ese momento no hablamos de separación ni nada», ha recordado durante la entrevista. Pero fue entonces cuando alguien que no se identificó le llamó y le dijo: «Te has divertido demasiado, ahora estás muerto». Se enteró así de que circulaban unas fotografías, por las que quiso pagar «mucho dinero» para evitar que se publicaran. Concretamente asegura que llamó a un periódico italiano que siempre negó tenerlas: «Tres días después salió el periódico con las fotos».

En aquel momento, Daniel Ducruet dio la cara y admitió su responsabilidad: «Me siento avergonzado, yo soy el culpable. He traicionado a Estefanía y a mis hijos». Pero no contento con la disculpa, también demandó a la stripper y el novio de esta, así como al paparazzo, por invasión de su privacidad. Ya entonces insinuó que había sido víctima de las sustancias, diciendo: «Me invadió un deseo carnal, brutal y violento que me costaba cada vez más dominar. Fue en ese momento cuando tuve unas ganas locas de poseerla».

La justicia le dio la razón, obligando a pagar a los tres condenados 75.000 francos por daños y perjuicios. «Quiero aclarar que no presenté una demanda civil, sino penal, porque no quería lucrar contra esta historia. Para mí, era importante aclarar cómo sucedió, porque no bastaba con contarles mi historia a mis hijos; quería que la ley lo hiciera, que dijera: 'Sí, es cierto, caíste en una trampa, no eres solo el esposo que engañó a su esposa, pero había una razón'», ha asegurado en esta mencionada última entrevista en la televisión italiana.