Dani Alves se despide de Joana Sanz con una carta

Era el programa 'Y Ahora, Sonsoles', el encargado de revelar en exclusiva el contenido de una carta que Dani Alves le habría escrito a su ex pareja, la modelo tinerfeña Joana Sanz. Esta sería la respuesta definitiva ante la última visita de la misma a prisión, el pasado 13 de marzo, y la posterior formalización del divorcio. Más allá de si es considerado culpable o no, es una decisión "meditada y no se va a echar para atrás", aseguraban.

Hace una semana, era la propia modelo la que decidía hacer pública la ruptura con su marido, con unas fotos de un cuaderno escrito a mano, en su cuenta oficial de Instagram. «Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento.Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado», decía un fragmento de su escrito.

Mediante otra carta manuscrita, el futbolista ha dejado claro que se siente fuerte y que seguirá luchando como ha hecho siempre gracias al apoyo de su familia, el amor incondicional de sus hijos y padres, y de todos aquellos que creen en él y están a su lado para "poder demostrar su inocencia al mundo entero".

La despedida de Alves

«Mi querida Joana

Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos, en particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso.

Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida.

Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos, desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común.

Nos acompañamos todos esos años, fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro.

Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte.

Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión.

Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo.

Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero.

Dónde sea, como sea, lo que sea, pero para siempre en mi corazón.

Con mucho amor».