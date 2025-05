La curiosa relación entre Belén Esteban y María Patiño: «Son amigas, pero se tienen envidia»

La gente lo pregunta: ¿qué relación tienen Belén Esteban y María Patiño. Y el periodista Javier de Hoyos responde: «Son amigas, pero se tienen envidia». Así lo ha asegurado en una entrevista con 'Lecturas' en la que habla de la nueva aventura televisiva de 'La familia de la tele', que de nuevo espera fecha para su estreno después del gafe de aplazamientos.

Todo está preparado para el estreno del programa en RTVE. Por tercera vez. Es la gran apuesta del ente para intentar impulsar las audiencias de las tardes de La 1. Inicialmente estaba previsto su estreno para el martes 22 de abril, pero entonces falleció el Papa Francisco y se tuvo que aplazar una semana. La nueva fecha era el lunes 28 de abril, pero cuatro horas antes, y con todo un equipo en tensión, llegó el famoso apagón. Y ahora parece que el próximo lunes, 5 de mayo, será el estreno definitivo, salvo nueva catástrofe.

La apuesta de RTVE ha generado no poca controversia y al frente se sitúan dos nombres tan conocidos como son los de María Patiño y Belén Esteban, dos de las personas más fotografiadas juntas en las últimas semanas. Les avala el inesperado éxito de audiencia y popularidad con 'Ni que fuéramos Shh' en plataforas alternativas. Ahora vuelven al medio estrella de la televisión de toda la vida.

«Aunque se enfaden conmigo»

El periodista Javier de Hoyos, de 34 años, también forma parte del elenco tras su andadura en 'Socialité' y su masivo uso de las redes sociales y colaboraciones diversas. Casado desde 2023 con el amor de su vida, ahora ha hablado para 'Lecturas' de su nuevo reto profesional y, por supuesto, no ha podido evitar referirse a Belén esteban y María Patiño.

«Hay envidia entre ellas. Son muy amigas, pero alguna vez se cela la una de la otra. ¡Te lo digo aunque se enfaden conmigo! Es verdad que les puede pasar a cualquiera que sean amigos», ha comentado durante la entrevista con el citado medio.

Además, ha aprovechado para repasar el perfil de cada uno de sus compañeros en el programa. Sobre Belén Esteban ha dicho: «Anima a todo el equipo. Se sabe los nombres de todos los trabajadores, pone música, baila y hace que pases muy buen rato. Te llama a la hora que sea si sabe que no has tenido un buen día. Y lo malo es que es muy pasional y de pronto brota por algo que no tiene sentido».

Kiko Matamoros y Chelo García Cortés

¿Y sobre María Patiño? «A ella la conozco mucho porque la dirigí. Lo bueno es su intensidad y la emoción que aporta al trabajo. Se entrega al 100%. Aunque no crea en un tema lo defiende pero sus inseguridades le han pasado malas pasadas. Cuando llegó a programa estaba tímida y parecía borde, no tenía relación con el equipo. A veces juega en contra su autoexigencia porque te pone las cosas complicadas».

Para Javier de Hoyos, el mejor colaborador de todos es Kiko Matamoros, a quien considera «un animal televisivo» y de quien destaca su «inteligencia» para mejorar cada programa. «Sabe muy bien los ritmos de televisión. Cuando nota que el programa decae hace lo que haga falta. Él no es el villano que muchos piensan. Es muy inteligente porque levanta el programa en los momentos bajos», ha explicado.

Peor opinión parece tener de la periodista Chelo García Cortés, a quien ha calificado como «la peor» colaboradora por el hecho de que cree que «está en un momento de su vida en el que no entiende el juego o no quiere jugar». Y ha añadido: «Hay cosas por las cosas que no quiere pasar y te lo pone muy difícil».