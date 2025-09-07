El cumpleaños más desolador de la familia Beckham: Romeo sopla velas… pero sin rastro de Brooklyn

Esta vez no ha sido por acción, sino por omisión. Lo que ha llamado la atención en esta ocasión no ha sido lo que ha publicado uno u otro en la familia Beckham, sino lo que no ha aparecido. Porque Romeo celebró su 23º cumpleaños y en las fotografías difundidas en sus redes no han podido disimular la sonada ausencia: ni rastro de Brooklyn. El drama continúa.

Fue una cena familiar en la que el clan se reunió en Londres para disfrutar de un evento privado con los seres más cercanos. La celebración tuvo lugar en el exclusivo restaurante japonés Aki, donde David y Victoria Beckham, junto a Cruz y Harper, compartieron una noche agridulce. No estaba todos, faltaba el hermano mayor de Romeo. O el hijo mayor del matrimonio, como se prefiera.

Naturalmente, hubo publicaciones en las redes sociales. Es lo que utiliza la familia (y la prensa) para explicar en qué punto se encuentran sus afectos. Y no cabe duda de que están por los suelos por el cisma abierto entre Brooklyn y sus padres. En las imágenes difundidas aparece un Romeo exultante cortando su pastel con una amplia camiseta negra. El cumpleañero también situó en lo más alto de su muro de Instagram una fotografía con su madre, Victoria Beckham, en lo que también se puede considerar como todo un desafío hacia su hermano.

Lo que no se vio

Efectivamente, lo que más llamó la atención fue lo que no se vio en las imágenes. Porque es evidente que Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, no estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños. Es más, ni siquiera fueron mencionados en las publicaciones.

Todo saltó por los aires en abril, cuando David Beckham se propuso celebrar a lo grande su 50º cumpleaños en una larga retahíla de festejos. Brooklyn no acudió a ni uno solo para evidenciar que la crisis era un hecho. Y los efectos de esta se han multiplicado por mil durante este tiempo.

Dicen que Nicola Peltz es la manzana de la discordia y la persona a quien los Beckham culpan del alejamiento de su hijo. Quizá por eso, Brooklyn la ha convertido en la gran protagonista de sus últimas publicaciones, llenas de besos y alabanzas a quien es su mujer.

La pizza de Brooklyn

También dicen que David y Victoria Beckham mantienen una postura conciliadora y que simplemente están siendo pacientes a la espera de que el tiempo lo cure todo y pueda producirse la reconciliación. Pero esta no parece muy próxima.

Mientras Romeo celebraba su cumpleaños, su hermano preparaba una pizza. Así lo expuso Brooklyn Beckham en sus redes sociales, con un vídeo en el que se le veía preparando lo que iba a ser su cena. «Pizza fresca«, señalaba en su vídeo, mientras Romeo cortaba su pastel.

Y queda otra cosa que no ha pasado inadvertida para los seguidores de la familia: David Beckham se ha entregado a su faceta como jardinero. Sus últimas publicaciones van todas de podas, siembras y frutos. Quizá haya leído en algún sitio que la jardinería es una buena terapia contra las crisis familiares. Pero el drama sigue en la familia Beckham.