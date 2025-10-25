Cruz Beckham lanza su nueva y polémica canción: ¿percepción frente a realidad o simplemente sexo?

La familia Beckham está que no para. Por una parte está Victoria, que acaba de sacar documental. Luego está Brooklyn, el hijo mayor, que alterna sus sueños de restaurador con sus dardos a sus padres, con los que no se habla. Además, dicen ... que Romeo y Kim Turnball se han reconciliado y vuelven a salir. Y ahora llega Cruz Beckham, el hijo pequeño, para reanudar su carrera musical a sus 20 años con una canción que, según asegura, trata de «percepción frente a realidad», cuando la mayoría solo ve sexo o directamente porno.

No se sabe muy bien de dónde saca tanta energía esta gente, pero lo cierto es que no hay día que no aparezca un miembro de la familia acaparando algún titular. Obviamente, las redes amplifican todo y ellos ya se ocupan de mantener informados a sus seguidores sobre sus actividades cotidianas, unas más relevantes que otras. Y ahora ha tocado saber que hay otro artista en la familia: es Cruz Beckham, dispuesto a seguir los pasos de su madre.

El músico de los Beckham ha sacado una nueva canción titulada 'Optics' y lo primero que hay que decir es que no es para corazones sensibles y recatados. Y mucho menos para menores. La parte de la letra que se puede reproducir en horario normal es: «Tómate mil selfis en tu cama mientras yo me deslizo en la mía / Me encanta…». Y de ahí para arriba. Que cada uno imagine qué es lo que le encanta y lo que viene a continuación.

«La perspectiva del presente»

Si hay curiosidad, basta con acudir a sus redes para escuchar una parte de canción y probablemente ponerse colorado. Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar. Por ejemplo: «No entiendo por qué tu primera canción tenía que ser sobre sexo. Podrías haber escrito sobre cualquier cosa y decidiste ir más allá».

A pesar del carácter atrevido de la canción, el vídeo musical muestra a Cruz Beckham y sus compañeros de grupo tocando y cantando en un ambiente bucólico con jerséis otoñales y jugando con adorables cachorrillos. Porque sentido del humor no le falta, a lo que se ve. Y para pasmo de miles, el hijo menor de Victoria y David Beckham asegura que la canción no habla de sexo para nada.

Cruz Beckham y «el buen sexo»

«En realidad, esta canción no va sobre sexo. Trata de la percepción versus la realidad. Trata sobre la perspectiva del presente, sobre cómo no todo es lo que parece, sobre cómo juzgamos a los demás y las situaciones solo por lo que vemos y sobre cómo aprender a preocuparnos más por nosotros mismos y por nuestros seres queridos que por lo que piensan los desconocidos», ha contado Cruz Beckham antes de añadir: «Irónicamente, tampoco hay nada malo en el buen sexo».

Además de 'Optics', Cruz Beckham lanzó un segundo sencillo titulado 'Lick the Toad'. Esta ha sido su forma de reanudar una carrera que comenzó en 2016 con su primer sencillo, 'If Every Day Was Christmas', algo que no acabó cuajando. Con 'Optics' está haciendo bastante más ruido, de eso no cabe duda.

A finales de 2023, Victoria Beckham compartió un vídeo de su hijo pequeño ofreciendo una actuación improvisada en un pub local. Cruz se unió a otro músico para interpretar 'Come Together', de los Beatles, y hasta tuvo la oportunidad de presumir de sus habilidades con un solo de guitarra. Ahora parece que va a por todas.