Dicen que criticar une mucho. Esta semana muchas personas se han dirigido a mi para que diga algo de una tal Miriam, diputada del Parlamento de España que vestida como para ir a un picnic, decidió, en un indudable ataque de nervios contenidos, redecorar ... el escenario donde debía de pronunciar unas palabras o arenga, que ni recuerdo, ni me interesaron lo más mínimo y proceder a desplazar el mástil de la bandera española y colocarse ella sola con la europea, que según ha dicho es la que le representa.

La disparatada individua no se ha dado cuenta que España es Europa, que de España está cobrando desde hace años por su trabajo, por el cual ya ha atesorado en su vida parlamentaria más de setecientos mil euros. Con su vaquerillo ha sido noticia ahora, pero en el CESEDEN aguantó, soportó y posó junto a la enseña nacional sin rechistar, ante la presencia del JEMAD. Allí no expresó nada, ni cambió la banderas de sitio. Es posible incluso que esté convencida que ha hecho una hazaña, que no ha tenido más recorrido que el de haber hecho un completo ridículo.

Yolanda rápidamente dice que en nombre de ella no habla nadie. A Cuca Gamarra la pone verde Sánchez, que tiene mala memoria, porque no quiero recordar lo que dijo de Susana Díaz en un principio y el giro que dio más tarde al más puro estilo de «donde dije digo, digo Diego», al que nos tiene ya muy acostumbrados. Ahora se ha ido a Ucrania en tren, ante la incredulidad y el asombro de Irene Montero e Ione Belarra, todavía sin palabras ante tamaña desfachatez.

No entiendo el almuerzo de Alberto Núñez Feijóo y de Pablo Casado. Es como si Aznar se hubiera exhibido públicamente con Hernández-Mancha, después de la defenestración de este último, que ahora triunfa en su nueva actividad internacional.

Para raro es el viaje a Baqueira del ex duque de Palma con su amante, pernoctando en una de las casas que habitualmente sirve de residencia para miembros de la Familia Real o de la Familia del Rey. Definitivamente en todo esto hay una evidente falta de sensibilidad, una ausencia de educación y un cierto aviso a navegantes, que no me fascina precisamente por parte de las dos personas protagonistas. Dar que hablar sin necesidad es gratuito e innecesario, pero no precisamente elegante, ni respetuoso hacia unos hijos y hacia la madre de estos.

Monika Hohlmeier llega a España, lo revisa todo, pregunta todo, pero no se va muy convencida a causa de la corrupción, de la malversación y del fraude, porque no lo tiene muy claro. Elzbieta Lukacijewska ha expresado su preocupación sobre las consecuencias de la ley del 'sólo sí es sí'. Estas dos señoras no se han ido muy contentas, pero no se han aburrido, como Patricia Llosa, que se quedó profundamente dormida en Paris, durante el discurso del Nobel. No hay cosa peor que ver a una señora de cierta edad dormida, aburrida y desbaratada en un lugar público.

La que no se duerme es Isabel Díaz Ayuso que llega de Londres con más de trece mil empleos para la Comunidad de Madrid. Imparable Ayuso e imparable Martinez-Almeida, según los sondeos. Siento que no viva la elegante y sofisticada Carmen Prieto-Castro, mujer que fue de Ramón Tamames. No le hubiera dejado hacer un papel patético. Recuerdo los cócteles del matrimonio en su piso de Doctor Fleming, donde reunía a la izquierda más sofisticada y a la derecha de toda la vida. Su suegro Leonardo, disfrutaba ante tanto esnobismo.