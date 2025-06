Cristina Serrano ultima los detalles de su próxima boda con Luis Astolfi Jr. en Marbella

Marbella se prepara para acoger una de las bodas más esperadas del verano. El próximo 4 de julio, Cristina Serrano (38 años) y Luis Astolfi Flórez (33 años) se darán el 'sí, quiero' en un entorno de ensueño: la finca El Cortijo Pedro Jiménez, situada en la costa malagueña. El enlace reunirá a lo más granado del panorama social y aristocrático.

Luis Astolfi Jr., hijo del célebre jinete Luis Astolfi, amigo cercano de la infanta Elena, e Isabel Flórez, pertenece a una destacada familia sevillana vinculada al mundo ecuestre. Por su parte, Cristina Serrano, sevillana también, es directora de marketing del laboratorio Hifas da Terra, una empresa especializada en biotecnología y salud natural. «Estamos muy ilusionados, aunque no te voy a negar que son semanas intensas entre trabajo, viajes y decisiones que hay que tomar. Pero es un momento precioso y queremos disfrutar cada paso», confesó Cristina, visiblemente emocionada. Aunque también reconoce que en los preparativos de la boda, Luis prefiere confiar en ella: «A él le parece todo maravilloso. Confía 100% en mi. Hay gente que no opina y luego pone pegas pero él es muy agradecido. Siempre tiene una sonrisa y todo le parece estupendísimo».

Y es que una boda de esas magnitudes supone mucho trabajo y para ello, Cristina cuenta con ayuda. «A veces envidio a las novias que tiene tiempo de pensar en todos los pequeños detalles como el tipo de flores o los detalles en el baño. Yo no puedo estar pendiente de eso. Mi madre me pregunta muchas veces y le digo: 'Lo que tú digas está bien'».

Este martes por la mañana, la futura novia reveló algunos detalles del que será uno de los días más importantes de su día, en el atelier madrileño de Helena Mareque, la diseñadora gallega encargada de crear los tres vestidos que lucirá en su gran día. «Ya tenía elegido otro diseñador, pero algo me decía que tenía que conocer a Helena. Una vez que me planté en su taller y pasé un par de horas con ella, supe que tenía que ser quien diseñase mi vestido de novia. Al día siguiente cogí el teléfono y le dije que quería trabajar junto a ella», recordó la novia. Aquello ocurrió en septiembre de 2024, y desde entonces no han dejado de trabajar codo con codo.

La diseñadora, conocida por su estilo romántico, sus bordados a mano y su enfoque profundamente artesanal, se ha inspirado en la personalidad y trayectoria de Cristina para dar forma a los tres vestidos que lucirá. «Me inspiro en la novia, en su historia, en lo que le gusta, en cómo vive. No hay dos vestidos iguales, porque no hay dos mujeres iguales», explicó Mareque, quien cuenta con el respaldo de Arancha Méndez, su legendaria patronista.

Cristina Serrano y Luis Astolfi Flórez Redes

Cristina vestirá un primer diseño para la fiesta preboda, que se celebrará el jueves 3 de julio en un chiringuito a pie de playa, otro para la ceremonia civil en la finca, y un tercero para la fiesta posterior. «Cada prueba ha sido mágica, pasamos horas hablando, soñando juntas. En la primera visita me dijo que ella era como Picasso… Y hoy puedo decir que es verdad», aseguró emocionada la sevillana.

En cuanto al plano beauty, Cristina apuesta por el equilibrio entre bienestar interior y estética: «Me estoy apoyando en Optimum, el nutricosmético exclusivo de Hifas da Terra, que combina lo mejor de la tierra y el mar, y en los tratamientos de Tacha Beauty. Me están ayudando a sentirme bien por dentro y por fuera».

Aunque los novios han querido mantener parte de los detalles en la intimidad, se sabe que la boda reunirá a cerca de 270 invitados, entre familiares, amigos y personalidades del ámbito social, ecuestre y empresarial. Todo apunta a que será una de las grandes citas del calendario nupcial.