Cristina Pedroche no para de trabajar: «Estar embarazada no es ninguna enfermedad»

La crónica social no cesa en su empeño de romper matrimonios. Parejas de famosos, que tienen una relación consolidada desde hace años, tienen que hacer frente cada cierto tiempo a los 'rumores de crisis' que surgen en la prensa del corazón.

Hace relativamente poco les tocó a Cristina Pedroche (36 años) y Dabiz Muñoz (45). La pareja sembró la duda después de que la colaboradora de televisión -embarazada de su segundo bebé- se trasladase a casa de sus padres, en el madrileño barrio de Vallecas, junto a su hija Laia, y él a un exclusivo hotel en la zona de negocios de la capital. Poco después se supo que la televisiva y el reputado chef se separaron, de forma temporal, a la espera de que le entregasen su nueva casa en La Finca.

Esta no es la primera vez que la televisiva genera una oleada de comentarios en redes sociales. Desde que se supo que estaba embarazada, su vida se ha convertido en un continuo escrutinio público. Así, Pedroche tiene que soportar a diario cómo se pone en duda la crianza de su primera hija o sus hábitos durante este segundo embarazo.

Día del libro

Este miércoles 23 de abril, la colaboradora de televisión ha reaparecido en Sant Jordi, Barcelona, para firmar su libro 'Gracias al miedo: Una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional' a todos aquellos que quisieran acercarse hasta su caseta. «Estoy emocionada, estuve el año pasado aquí… Estoy alucinando el cariño que estoy recibiendo, estoy sin palabras», en relación a la acogida que ha tenido el libro que escribió tras dar a luz a su primera hija,Laia, junto al chef. «He venido a vivir Sant Jordi cien por cien para que toda esta gente me de la mano, me cuente sus historias… Ha pasado por aquí mucha gente, estoy muy contenta. Con muchas ganas, he traído muchos bolis», ha añadido sin perder la sonrisa.

A pesar de su estado de embarazo bastante avanzado, Cristina Pedroche no ha tenido ningún impedimento en viajar hasta la ciudad condal para asistir al 'Día del libro' pues, para ella, «estar embarazada no es ninguna enfermedad». Además, ha asegurado que se encuentra en una etapa muy buena en su vida personal: «Estoy viviendo un embarazo maravilloso. El problema es que tengo una niña pequeña y estoy más cansada que con el primero, pero estoy feliz. Estoy rellena de amor y feliz por todos los poros. Estamos felices», ha concluido.