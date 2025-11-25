Cristina Pedroche recibe un reto para su vestido de las Campanadas

Todos los años, veas o no las Campanadas con Cristina Pedroche, su estilismo para fin de año se convierte en el tema de conversación de todas las cenas. En ocasiones anteriores ha querido poner en valor temas importantes como la ecología y la conservación ... de los mares, la fortaleza de la mujer... De hecho en 2024 anunció oficialmente su segundo embarazo y lo hizo llevando un traje fabricado con su leche materna, en una colaboración con UNICEF España. Por eso sorprende saber que este año podría ser una campaña publicitaria de una marca de comida.

Concretamente de la Gula del Norte, que ha hecho un anuncio con la presentadora en donde la ficción y la realidad se fusionan y confunden. «Este año, la expectación es aún mayor: la Gula del Norte podría tener mucho que ver con el vestido más comentado del país», asegura la nota de prensa. «Por disparatado que parezca, esta unión tiene todo el sentido del mundo», añade Diego Villabona, director de comunicación de Angulas Aguinaga.

En el vídeo, Cristina Pedroche parece ser presentada con la oportunidad de hacer que el vestido de las Campanadas sea inspirado en la angula. Y no solo ella, también su entrenadora, su estilista Josie o su marido, Dabiz Muñoz, forman parte del spot. Ella insiste en que no lo ve claro, mientras que el resto del mundo a su alrededor le insiste en que lo haga. Hasta el punto en el que las revistas, la televisión o carteles en la calle le sugieren que se ponga el vestido.

La compañía asegura estar retando a Pedroche a seguir con la inspiración que hasta su propio estilista le propone, pero no queda del todo claro hasta qué punto es una broma. «Por el momento, Cristina no ha desvelado todavía detalles, ni si se atreverá a enfundarse en el diseño que La Gula y su conocido estilista, Josie, le han propuesto para estas Campanadas, pero la duda ya está sembrada», añade la nota de prensa.

Y la propia Cristina ha querido entrar al juego -previo pago, claro- y ha compartido en sus 'stories' la campaña. Ante el reto de vestirse de gula, o inspirada en una, la presentadora sabe tomarse con humor estas semanas previas a la la velada.

Durante la gala de los Premios AD, Josie dio la primera pista de la edición. Y lo hizo dejando claro que este año es más importante que los anteriores porque supone un hito para ellos: «Son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo once, pues ahora tiene veinticuatro». Su deseo, según ha dejado claro, es que «la gente se atragante con la última uva