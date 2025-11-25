Suscribete a
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

Cristina Pedroche recibe un reto para su vestido de las Campanadas

Marina Ortiz Cortés

Todos los años, veas o no las Campanadas con Cristina Pedroche, su estilismo para fin de año se convierte en el tema de conversación de todas las cenas. En ocasiones anteriores ha querido poner en valor temas importantes como la ecología y la conservación ... de los mares, la fortaleza de la mujer... De hecho en 2024 anunció oficialmente su segundo embarazo y lo hizo llevando un traje fabricado con su leche materna, en una colaboración con UNICEF España. Por eso sorprende saber que este año podría ser una campaña publicitaria de una marca de comida.

