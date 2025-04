Cristina Cárdenas, amiga de Rocío Carrasco: «Antonio David es un psicópata»

Durante muchos años, Cristina Cárdenas apareció en los medios como amiga de Rocío Carrasco, pero la relación entre ambas se enfrió cuando fue acusada de traicionar a la hija de 'la más grande' vendiendo la exclusiva de su embarazo a una entrevista. Ella lo ha negado: «Nunca la traicioné». Al contrario, fue la primera en advertir que Rocío estaba sufriendo malos tratos: «Pero nadie me creyó», ha recordado entre lágrimas. «Fui una víctima de Antonio David, y lo sigo siendo, porque me ha dejado marcada de por vida. El sentirme culpable de no haber reaccionado en ese momento, eso te deja huella para siempre. Vivir ahora lo que ha sufrido Rocío otra vez, no sé, es muy difícil de explicar, la impotencia y la necesidad de hacer justicia. No pienso en otra cosa«.

Cristina fue rotunda en una entrevista con Emma García: «Vi un episodio de maltrato de Antonio David. La empujó contra el mueble, se cayeron la estanterías… Todo lo que había. Se le abrió la herida del accidente. Yo le veía la cara a David, mordiéndose la lengua, y le estampaba la cabeza contra la mesa de cristal«. No solo lo recuerda perfectamente, lo tiene grabado en una cinta que conserva en su poder y de la que Rocío no sabía nada hasta el año pasado: «Yo no sabía que eso existía». Y tiene una razón para no haberla entregado: «Mi abogado me ha pedido que solo lo haga en sede judicial cuando llegue el momento, de otra forma perdería su valor como prueba. Porque esa cinta se grabó en mi casa, yo soy la testigo y, por lo tanto, soy yo la que debe aportarla al juez«.

En cuanto a lo que piensa de Antonio David Flores, Cristina no tiene duda alguna: «Es un maltratador y un psicópata«. No le ha temblado la voz: »Llevo 26 años diciéndolo, poniendo mi cara, dando mi nombre, mi testimonio. No me escondo. Y él nunca me ha denunciado, porque si lo hiciera yo podría demostrar que tengo razón y se le habría acabado el negocio«.

Al comienzo del programa, hablando de Rocío Carrasco, Cristina ha mostrado su deseo de «abrazarla y verla, lo necesito«. Ha podido hacerlo, fundiéndose en un largo abrazo: »Lo siento, te quiero, gracias«. Poco más ha aportado a su relato de la agresión en Argentina, salvo un detalle importante: Rocío llamó a su madre para decirle que todo había terminado y que volvía a casa. «En ese momento, Antonio David se puso de rodillas, se echó a llorar, gritando '¡No me dejes o me quito la vida!'. Para disimular el tremendo chichón, Cristina tiró de remedio de abuela, poniéndole a Rocío en la frente una moneda con alcohol: «No podía salir a la calle así». Pero así se quedó, perdonando a Antonio David una vez más.