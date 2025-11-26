Suscribete a
Cristian, hermano de Sofía Suescun, reaparece con una sonda nasal y reaviva la preocupación por su salud

En agosto se sometió a una gastroscopia donde le detectaron una «anomalía»

Cristian, hermano de Sofía Suescun, reaparece con una sonda nasal y reaviva la preocupación por su salud
Laura G. Calleja

La inquietud vuelve a rodear a Cristian Suescun (38 años). El hermano de Sofía Suescun (29 años) ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece con una sonda nasal, en mitad de un nuevo procedimiento médico relacionado con los problemas ... estomacales que arrastra desde hace años. «No sabéis lo mal que lo he pasado», confesaba a sus seguidores. «Es un tubo que te meten por la nariz y te baja hasta la boca del estómago. Y yo que soy hipocondríaco… llorando, se me escapaban las lágrimas, arcadas…».

