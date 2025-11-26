Cristian, hermano de Sofía Suescun, reaparece con una sonda nasal y reaviva la preocupación por su salud

La inquietud vuelve a rodear a Cristian Suescun (38 años). El hermano de Sofía Suescun (29 años) ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece con una sonda nasal, en mitad de un nuevo procedimiento médico relacionado con los problemas ... estomacales que arrastra desde hace años. «No sabéis lo mal que lo he pasado», confesaba a sus seguidores. «Es un tubo que te meten por la nariz y te baja hasta la boca del estómago. Y yo que soy hipocondríaco… llorando, se me escapaban las lágrimas, arcadas…».

Aun así, quiso rebajar la alarma entre quienes siguen su día a día: «No os asustéis mucho. Es una sonda que me han puesto para medirme el estómago, el esófago y ver cómo reaccionan durante un día». Un mensaje que llega después de confirmar el pasado agosto que llevaba «15 años padeciendo problemas estomacales», agravados en los últimos meses por «un reflujo que cada vez iba a más».

Este empeoramiento llevó a los médicos a practicarle una gastroscopia en verano, donde detectaron «una anomalía». Según explicó entonces, los facultativos decidieron realizar una biopsia y tomar «una muestra de mi tejido estomacal».

Familia rota

La aparición de Cristian en este delicado contexto sanitario coincide con un momento especialmente sensible en su entorno familiar. Su relación con Sofía atraviesa desde hace tiempo un periodo de distanciamiento marcado por desencuentros públicos y una pérdida de sintonía evidente. A esta brecha se suma la figura de su madre, Maite Galdeano, cuyo vínculo con Cristian también ha fluctuado entre la cercanía y la frialdad, siempre bajo la exposición mediática que caracteriza al clan.

redes

En paralelo, el papel de Kiko Jiménez, pareja de Sofía, añade otra capa de complejidad: las tensiones entre cuñado y cuñado se han hecho notar en más de una ocasión, consolidando un ambiente familiar que dista mucho de la estabilidad.

A la espera de conocer más detalles sobre los resultados médicos y los pasos que vendrán a continuación, el vídeo publicado por Cristian ha generado una oleada de mensajes de apoyo. ¿Habrá alguna reacción por parte de su familia?.