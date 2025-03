El creador de la serie 'Adolescencia', habla sobre la toxicidad en redes sociales: «Tenemos que hacer algo más radical»

La serie 'Adolescencia' continúa dando qué hablar. Desde su estreno, se ha catalogado como una de las producciones de Netflix más controversiales del año por su narrativa. La historia trata sobre la caída de Jamie, un niño de 13 años acusado de apuñalar a una compañera de la escuela, y los factores que podrían haberlo llevado a cometer ese crimen.

«He recibido muchos comentarios de personas de las que hacía años que no sabía nada, contándome sobre las discusiones que ahora tienen con sus hijos. Es muy gratificante», declara Jack Thorne, creador de la serie, en conversación con 'BBC'. «El director de mi hijo me paró en la puerta del colegio para decirme: 'Me gustaría hablar con usted de esto, y me gustaría pensar en lo que puede hacer nuestro colegio y lo que pueden hacer otros colegios'», añade.

Sin embargo, Thorne ha querido llevar el mensaje de la serie fuera de las pantallas y pide al gobierno británico que tome «medidas radicales» para ayudar a resolver algunas de las problemáticas que plantea la producción, en especial, las redes sociales y la influencia de las 'ideas incel', que se refiere a los 'célibes involuntarios', es decir, personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de querer estar en una relación.

«Realmente espero que este sea un drama que sugiera que Jamie (el protagonista) es así debido a toda una serie de factores complicados», señala Jack y añade que, el personaje «es un niño vulnerable, y entonces oye estas cosas que tienen sentido para él sobre por qué está aislado, por qué está solo, por qué no pertenece a ningún sitio, y las asume. No tiene los filtros para entender lo que es apropiado».

Además, el creador explicó que para entender ese mundo, se sumergió en foros en línea y aseguró que «no era sólo Andrew Tate. No eran los peces gordos de la manosfera. Eran los blogs y vlogs más pequeños y las pequeñas cosas como gente hablando de un videojuego, pero luego explicando a través de ese videojuego por qué las mujeres te odian».

Por tal motivo, Thorne se ha dirigido directamente al gobierno británico, solicitando medidas drásticas sobre lo que ven los niños en las redes. «En nuestras escuelas se está produciendo una crisis, y tenemos que pensar en cómo impedir que los chicos hagan daño a las chicas, y entre ellos», señaló. «Para facilitarlo en las escuelas y en los hogares va a hacer falta un montón de cosas diferentes, y eso requiere la ayuda del gobierno», añadió.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, señaló que había estado viendo la serie con sus hijos adolescentes, la cual calificó de «muy buena». Su reacción animó Thorne a instarlo a considerar «con bastante urgencia» la prohibición de los móviles en las escuelas y a proponer una «edad de consentimiento digital», una medida similar a la de Australia, donde se aprobó una ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de las redes sociales.