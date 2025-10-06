El 'look' más Bianca Censori de Kim Kardashian y la bajada a los infiernos de Kanye West

Cuando Kanye West y Kim Kardashian rompieron su matrimonio definitivamente, el rapero sorprendió a los pocos meses comenzando su relación con un clon de la 'socialité'. Poco después el mundo conoció a Bianca Censori, la diseñadora de Yeezy, escandalizando una y otra vez con sus reveladores 'estilismos' que recordaban a algunos de la protagonista de 'Las Kardashian'. Además de con la ropa, el parecido, tanto en su físico como en los rasgos faciales, era tremendamente llamativo.

Pronto Bianca se cortó el pelo, marcando cierta distancia con la kilométrica melena de Kim Kardashian. Pero en su última aparición, ha sido la empresaria de SKIMS la que ha recurrido a un detalle que ahora ya se asocia a la pareja de su ex. Ese corte 'pixie' ligeramente largo que Bianca Censori ha lucido los últimos años. Lo cual suscita la pregunta de ¿quién copia a quién?

Kim Kardashian ha calificado su nuevo 'look' como un «Paris pixie» porque lo ha llevado ya hasta en tres ocasiones de la Semana de la Moda parisina. Y por su puesto, no ha hecho comentarios acerca de la inspiración. Sin embargo, el parecido es evidente, sobre todo con un estilismo que Bianca Censori lució en Milán el pasado año, con el pelo corto y engominado y un flequillo corto sobre las cejas.

En los comentarios hay quienes han comparado a la empresaria no con Bianca Censori sino con su madre, Kris Jenner, que luce también un corte del mismo estilo desde hace años. Sobre todo desde que las intervenciones estéticas han dejado a la matriarca del clan rejuvenecida.

Recientemente, Bianca Censori lleva el pelo más largo. En las últimas imágenes que hay de ella junto a Kanye lleva una media melena con flequillo. Mientras, en su cuenta de Instagram publicaba el pasado mes de julio una sesión antigua con peluca rubia.

Kim Kardashian y Kanye West se separaron en 2021 y comenzaron el proceso de divorcio que no se finalizó hasta 2022. Hacía más de un año que vivían en una crisis constante por los cambios de humor del cantante, que se presentó a las elecciones (sin éxito) y se mudó a un rancho lejos de la familia durante la pandemia.

El cambio de Kanye West

En el documental 'In whose name?', estrenado en el mes de septiembre, se puede vislumbrar detalles de esos últimos años de relación entre Kim Kardashian y Kanye West. En un fragmento que se ha hecho viral en las redes sociales se ve al rapero enfadarse y gritar ante su mujer y algunos colaboradores profesionales. La empresaria, intimidada, se pone a llorar y asegura que hace algunos años no era su carácter el reaccionar así ante una negativa o un cambio de planes.

En otro vídeo grita también a Kris Jenner, su suegra, negándose a tomar la medicación para el trastorno bipolar que le diagnosticaron. Unas imágenes que han recordado la delicada situación que vive el cantante desde hace algunos años, en donde polémica tras polémica terminan por finiquitar la relación que existe entre las Kardashian y Kanye. De hecho, el pasado mes de marzo el rapero incluyó a su propia hija, North, en una publicación en las redes sociales de todos sus enemigos: «Mi lista de traiciones», escribía.

En una entrevista publicada a principios de año, Ye explicaba sin embargo que para Bianca Censori no encajaba el diagnóstico de bipolaridad, por lo que insistió en que consiguiera una segunda opinión. Otro profesional le dijo entonces que era autismo, lo cual significó que nunca más ha recurrido a la medicación que se le había recetado previamente. «El sentimiento constante de no controlar la situación me hacía perder el control», explicó en la misma entrevista, queriendo justificar las diatribas que publica en redes sociales.