Continúan las desgracias para Sarah Ferguson: cancelan la venta de su libro

Tras años de escándalos y aislamiento público, el Rey Carlos III retiró a finales del pasado mes de octubre todos los títulos, honores y hasta el uso del título de «príncipe» a su hermano menor, Andrés Mountbatten-Windsor. Además, también le exigió ... abandonar Royal Lodge, la mansión en Windsor donde residía desde hace más de dos décadas junto a su exesposa, Sarah Ferguson. Con esta decisión, respaldada por el Gobierno británico y por el resto de la Familia Real, el hermano del monarca queda definitivamente apartado de la vida pública y condenado a una existencia privada sin función, sin casa y sin poder.

Una caída que se ha consumado definitivamente y que comenzó cuando salió a la luz su amistad con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores. El golpe final en la mesa de Carlos III, cansado ya de las polémicas que empañan su reinado. Una polémica en la que también se vio envuelta Sarah Ferguson a raíz del correo electrónico que salió a la luz en el que la que fuera duquesa de York se refería al empresario como «un amigo fiel y supremo».

Hundimiento

A raíz de toda esta polémica, su exesposa se encuentra «en una situación desesperada», según informó entonces la prensa inglesa. «No tiene dónde ir», advirtieron. Fueron los efectos colaterales de lo ocurrido con su exmarido, despojado de todos los privilegios que supone ser miembro de la Familia Real británica. La ya exduquesa de York siempre ha mostrado su apoyo a Andrés y ahora también ella ha caído en desgracia después de conocerse con qué devoción se dirigía por carta al pedófilo Jeffrey Epstein. Según contó una fuente cercana a la realeza, el futuro de Sarah Ferguson «pende de un hilo», dijo al diario británico 'Daily Mail'. «La verdad es que no tiene adónde ir ni con quién. Su futuro es incierto». Otra fuente declaró: «La gente ya no quiere tener nada que ver con ella».

La filtración del email no solo ha reavivado las sombras sobre su pasado, sino que ha provocado una cascada de consecuencias personales y profesionales: Ferguson perdió el respaldo de varias organizaciones benéficas, poco después fue suspendida como colaboradora de televisión y ahora se ha cancelado la publicación de su último libro: un cuento infantil titulado 'Flora and Fern: Kindness Along The Way' ('Flore y Fern: Amabilidad en el camino').

Según ha publicado la BBC, NielsenIQ Book Data (una empresa dedicada al análisis de datos editoriales) ha retirado el manuscrito antes de su publicación, que tendría que haber salido a las librerías el pasado 9 de octubre.