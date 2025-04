Los conocidos de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, reaccionan a su fama: «Se le está yendo de las manos»

Nadie esperaba que del 'clan Campos' casi todos los miembros terminasen teniendo su protagonismo en el foco mediático. Ni siquiera en el día de su boda el hijo de Carmen Borrego estuvo en el primer plano por delante de su madre, su hermana Terelu Campos y su abuela María Teresa Campos. Por no hablar de que su mujer, Paola Olmedo, la novia de la boda coprotagonizaba la portada familiar del evento a punto de salirse casi de la fotografía. José María Almoguera trabajaba detrás de las cámaras en la misma cadena que su madre y sin, aparente trama, no tenía motivos para salir delante de ellas. Hasta que las bombas comenzaron a estallar y Almoguera ha pasado directamente a ser el Campos más buscado.

El vínculo roto con su madre Carmen y la relación que mantenía con Paola hasta el anuncio de su separación han sido los motivos por los que el técnico de plató ha terminado rompiendo su silencio y protagonizando como sus familiares sus propias entrevistas. El interés público por José María Almoguera es tal que ya es invitado hasta a los eventos sociales más relevantes de la actualidad. Quien fuese en su momento receloso con su intimidad ya no esconde nada y no duda en contraatacar si puede a su familia a golpe de exclusivas.

Una entrevista en Lecturas después de la portada que protagonizó su expareja, otra en el prime time de los viernes en Telecinco con su madre y su tía presentes en plató y reaccionando en directo, y varias apariciones públicas en citas como el estreno de la película 'Beetlejuice Beetlejuice' o el desfile de Félix Ramiro en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week. Indudablemente, su trayectoria profesional ha dado un giro de 360 grados y, aunque él le ha salido más que rentable romper su silencio público, su círculo más íntimo no opina lo mismo.

La incredulidad de sus amigos

'Vanitatis' ha contactado con el entorno del protagonista y su respuesta no ha pasado desapercibida. Según comentan, este cambio de actitud del hijo de Carmen Borrego ha dejado «en shock» a todos los que le conocen de manera cercana. Todos los testimonios coinciden en el mismo punto de vista, no comprenden qué le ha llevado a tomar esta decisión de saltar a la fama. «Todo el mundo está alucinando. Ahora está yendo a eventos, dando entrevistas que jamás había dado... Es como si hubiera cambiado completamente», aseguran desde su círculo de amistades y conocidos.

«Ha pasado de cero a cien, de no salir en todos lados y hacer lo que nunca había hecho. Se le está yendo de las manos. Es más, cada nuevo paso que da es motivo de cuchicheo entre quienes lo conocen», indican al portal sobre lo que piensan del rumbo que está tomando de cara a la fama José María, de quien piensan que lo hace porque es «una vía fácil» para obtener ingresos desde que no se encuentra trabajando en el sector de la producción audiovisual tras la cancelación de 'Así es la vida'.

La opinión de su madre

Sin embargo, los conocidos de José María no serían los únicos preocupados por la cantidad de información que está desvelando y la enorme presencia en los medios de comunicación que está adquiriendo. Según informa 'Vanitatis', Carmen Borrego también se habría puesto en contacto con las personas que más conocen a su hijo para saber si los nuevos pasos profesionales que da van a terminar perjudicándola gravemente con lo que pueda contar en ellos. Además, y debido a que no mantienen contacto entre sí, Carmen querría encontrar en los amigos de Almoguera una fuente para conocer cómo está su hijo anímicamente y cuál es su estado económico actual. Su previsible larga vida en los medios y su incluso posible participación en algún que otro 'reality' de su excadena, mantendrán por el momento a José María apegado a su nuevo sitio en el mundo de la fama.

En medio de tanto revuelo, Carmen Borrego ha tratado de buscar la paz que necesita fuera de los platós. Junto a su marido José Carlos, la televisiva realizó hace unos días una escapada a La Granja de San Idelfonso de Segovia para conocer y disfrutar de la localidad desvelando la faceta más rural del matrimonio, que recorrió las calles del pueblo, probó la comida más típica y realizó algunas compras artesanales en las tiendas más famosas. Pero hasta en Segovia las cámaras dan con ella y, sin poder escaparse del propio pueblo, terminó contestando a las preguntas algo seria. «No voy a decir nada. Todos los días no podéis venir a preguntarme cómo estoy, porque estoy igual que ayer, mañana, de verdad, es que no sé si lo entendéis, fenomenal, estoy fenomenal», respondió tajantemente para dejar claro que el escándalo de su hijo no le está pasando factura aunque su relación siga completamente rota.

