La confesión más desgarradora de Irene Villa: «No me mató una bomba y casi me mata mi cuarto bebé»

No hay duda de que Irene Villa es todo un ejemplo de superación y superviviente a un terrible atentado terrorista cuando solo tenía 12 años. Pero lo que pocos sabían es que su experiencia más traumática no fue aquella terrible bomba que le dejó sin las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda, sino perder a su cuarto hijo durante su embarazo. «Casi me mata», ha recordado.

La psicóloga ha compartido esta y otras vivencias junto a Cruz Lara en el programa de 'Madres desde el corazón', de Mi Tele Plus, donde entre otras muchas cosas ha hablado sobre las dificultades que vivió durante sus cuatro embarazos. Y no olvida el último de ellos, cuando tuvo una falta y fue al ginecólogo.

«Como soy muy pesada con el de arriba y siempre me concede todo lo que le pido, estaba segura de que este cuarto bebé iba a ser la niña que tanto deseaba», relata. Pero cuando acudió a revisión, no había bolsa. Siguió con su vida hasta que descubrieron que tenía a su cuarto bebé creciendo en extremas dificultades. «Tengo una fotografía de mi trompa con un bebé», recuerda Irene Villa.

Momentos de dolor

«No me mató una bomba y casi me mata mi cuarto bebé», asegura antes de afirmar que aquello transformó su vida para siempre. «Tras momentos de dolor, la vida te devolverá algo bueno en forma de recompensa», insiste, a pesar de que entonces no fue así. «De aquello no he crecido, sigo con dolor. Hay cosas que no tendrían que pasar», advierte. Se puso en manos de profesionales y tuvo que acudir a terapia de pareja.

Aquella hubiera sido su cuarto bebé, una hija, una pérdida muy difícil que marcaría su vida para siempre, desatando una cadena de acontecimientos muy sufrida. «Fue muy duro a todos los niveles y fíjate que al año siguiente derivó en un divorcio», apunta Irene Villa en la conversación con Cruz Lara.

Efectivamente, lo que vino fue el final de su matrimonio Juan Pablo Lauro, su exmarido y padre de sus tres hijos. Actualmente es el prometido de la cantante Nuria Fergó. «Yo había que nos íbamos a divorciar», asegura.

El regreso de la ilusión

Sin embargo, Irene Villa volvería a recuperar la ilusión en el amor, cosa que ocurrió apenas dos años después. Hizo una metódica y estudiada lista con todas las cualidades que tenía que tener un hombre para conquistarla y fue entonces cuando apareció en su vida David Serrato, su actual marido.

«Me dijo que si le dejaba ayudarme con la educación de mis hijos en la adolescencia -su especialidad porque es profesor de secundaria-, con eso estaba su paternidad cubierta», cuenta ahora Irene Villa con un brillo en los ojos.

La escritora y el coach culminaron su relación de tres años en una boda celebrada en septiembre en el monasterio de Santa María de la Vid, ubicado en la provincia de Burgos. Una ceremonia íntima y con pocos invitados de la que luego se pudieron conocer más detalles y fotografías vía exclusiva de revista. Posteriormente hubo un evento más multitudinario con una fiesta en Madrid que contó con muchos más invitados.

Sus hijos, fruto de su anterior matrimonio con Juan Pablo Lauro, fueron los encargados de hacer a su madre y a David Serrato la tradicional pregunta para que respondieran con el clásico «sí, quiero», sin duda el momento más especial del enlace.