Condenado a dos años y medio de prisión uno de los cinco médicos que suministró ketamina y causó la muerte de Matthew Perry

El médico Salvador Plasencia, de California fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry, la estrella de la comedia «Friends», el potente sedante que causó la muerte del actor por sobredosis en 2023.

El ... doctor, quien dirigía una clínica de urgencias en las afueras de Los Ángeles, se declaró culpable en julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves por distribución ilegal del anestésico recetado. Los cargos conllevaban una pena máxima de hasta 40 años de prisión pero la Fiscalía ya había anunciado que no serían más de tres años.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Muerte

Friends

Condenado

Plasencia