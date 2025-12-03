Suscribete a
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

Condenado a dos años y medio de prisión uno de los cinco médicos que suministró ketamina y causó la muerte de Matthew Perry

El doctor Salvador Plasencia le proporcionó a la estrella de la comedia «Friends», el potente sedante que causó la muerte del actor por sobredosis en 2023

El médico acusado por la muerte de Matthew Perry se enfrenta a 40 años de cárcel

El doctor Salvador Plasencia
El doctor Salvador Plasencia efe

ABC / AGENCIAS

El médico Salvador Plasencia, de California fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry, la estrella de la comedia «Friends», el potente sedante que causó la muerte del actor por sobredosis en 2023.

El ... doctor, quien dirigía una clínica de urgencias en las afueras de Los Ángeles, se declaró culpable en julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves por distribución ilegal del anestésico recetado. Los cargos conllevaban una pena máxima de hasta 40 años de prisión pero la Fiscalía ya había anunciado que no serían más de tres años.

