Comunicado urgente de Pastora Soler tras suspender un concierto y ser ingresada: «Me duele profundamente...»

Todo estaba dispuesto para que Pastora Soler saltara a las tablas del escenario para cantar ante sus fans de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, dentro de su gira 'Rosas y espinas', con la que celebra sus 30 años de carrera musical. Pero tuvo que cancelarlo de manera repentina al encontrarse mal y ahora ha emitido un comunicado urgente para advertir sobre su dolencia y su ingreso hospitalario: «Se me ha complicado».

Pastora Soler celebra un magno aniversario en el mundo de la canción y lo está celebrando con sus seguidores. Pero ha tenido un serio contratiempo que le ha obligado a parar. Y todo antes de su esperado concierto que debía dar en el norte de Madrid.

«En las últimas horas me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario inmediato y me impide estar sobre el escenario. En cuanto sea posible, me trasladaré a Sevilla para continuar allí mi recuperación, rodeada de los míos y siguiendo las indicaciones médicas», ha indicado en su comunicado urgente.

«Tenía muchísima ilusión»

«Tenía muchísima ilusión por este concierto y por volver a encontrarme con todos vosotros. Me duele profundamente no poder compartir esta noche tan especial, pero ahora mismo lo más importante es recuperarme bien para poder volver con fuerza. Gracias por vuestra comprensión, por vuestro cariño y por estar siempre ahí. Con todo mi cariño, Pastora», ha concluido.

Posteriormente, Pastora Soler ha actualizado su estado de salud desde el propio hospital y ha dado más detalles de su diagnóstico y evolución: «Quería agradeceros tantos mensajes de cariño y de ánimo. Y sobre todo para contaros que no os preocupéis, que no es nada grave lo que tengo. Simplemente es una amigdalitis que se me ha complicado un poco por no tratarla con antibióticos en su momento y se me ha formado una especie de flemón de pus».

Junto a su marido

«Esa infección, por el sitio que está, hay que tratarla con antibióticos en vena de manera urgente. Por eso me he venido a Sevilla, a mi hospital de confianza, y estaré los días que tenga que estar. Lo importante es la salud y en unos días estoy otra vez fuerte», ha relatado.

Las actualizaciones han seguido tras su ingreso han continuado y ya se ha apresurado a indicar que ya se encuentra «mucho mejor» después de responder positivamente a la medicación. Junto a Pastora Soler está su marido, el coreógrafo y director artístico Francisco Viñolo Linares, al que conoció cuando se incorporó a su equipo para sus giras.Se casaron en 2009 en Coria del Río, localidad natal de Pastora Soler, y son padres de dos hijas: Estrella, nacida en 2015, y Vega, de 2020.