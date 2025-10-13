Suscribete a
Todas las claves del juicio de Toño Sanchís y su conflicto nunca saldado con Belén Esteban

La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para el controvertido exrepresentante

Se le acusa de «apropiación ilícita» de más de 388.000 euros de la colaboradora

¿A qué se dedica Toño Sanchís? Así ha ganado dinero el exrepresentante de Belén Esteban tras su enfrentamiento público

Toño Sanchís y Belén Esteban, en una imagen de 2015.
Toño Sanchís y Belén Esteban, en una imagen de 2015. GTRES

A.B. Buendía

Ha llegado el momento de un juicio que sin duda acaparará largas horas de debates, tertulias y noticias de la prensa rosa por la relevancia social de los dos personajes y por el caso que se dirime. Porque el representante Toño Sanchís se ... sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por presunta «apropiación ilícita» de 388.000 euros de Belén Esteban.

