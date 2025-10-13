Todas las claves del juicio de Toño Sanchís y su conflicto nunca saldado con Belén Esteban

Ha llegado el momento de un juicio que sin duda acaparará largas horas de debates, tertulias y noticias de la prensa rosa por la relevancia social de los dos personajes y por el caso que se dirime. Porque el representante Toño Sanchís se ... sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por presunta «apropiación ilícita» de 388.000 euros de Belén Esteban.

La Fiscalía ha pedido nada más y nada menos que tres años, seis meses y un día de prisión para Toño Sanchís por unos dineros que, según la acusación, fueron a parar al bolsillo del exrepresentante sin conocimiento de Belén Esteban. Concretamente de casi 400.000 euros entre 2009 y 2015. El Ministerio Público también ha exigido la devolución de todo el dinero que la 'princesa del pueblo' no ha recuperado hasta hoy en estos seis años.

Es este lunes, 13 de octubre, cuando Toño Sanchís se sentará ante el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por «un delito continuado de apropiación indebida». Accederá al recinto entre una nube de cámaras y micrófonos interesados en conocer las impresiones del peculiar exrepresentante de Belén Esteban. El Ministerio Público, aparte de la pena de cárcel, le exige la devolución de 339.549 euros en una lucha judicial reactivada tras diez interminables años y con el objeto de resolver la disputa de una vez por todas.

La capacidad de seducción de Toño Sanchís

La cosa se remonta a aquel lejano 2009, cuando Toño Sanchís sedujo a Belén Esteban con su proverbial estilo y comenzó a trabajar para ella. El entramado incluía la sociedad Producciones Bem S.L., que explotaba los derechos de imagen de la colaboradora, entonces en la cresta de la ola, y la Agencia de servicios Lorant S.L., la agencia de representación de Toño Sanchís. En virtud de este acuerdo, el representante era quien manejaba todo el dinero que Belén Esteban ingresaba y en teoría se quedaba con el 20%.

Pero la Fiscalía dice que se quedó más dinero del que le correspondía y que Toño Sanchís habría hecho suyo un importe superior a los 360.000 euros y el IVA correspondiente, aplicando una comisión bastante superior al 20% presuntamente pactado inicialmente con Belén Esteban.

Cuando la colaboradora se dio cuenta de que había dinero que se posiblemente se había quedado por el camino, se quedó helada. Pasado el shock inicial, se puso en manos de los abogados, quienes redactaron una demanda que fue admitida y el representante fue condenado a pagarle 388.868 euros.

Toño Sanchís se negó a pagar y la colaboradora de televisión apenas recuperó unos pírricos 50.000 euros y la casa en Villanueva del Pardillo de la que el representante fue desahuciado en marzo de 2020, en plena catarata de acontecimientos y catastróficas desdichas para el otrora representante exitoso.

«Más que un representante»

Finalmente, la agencia de Toño Sanchís se declararía en concurso voluntario y el exrepresentante se convertiría en el hombre que finalmente tendría que indemnizar a Belén Esteban. Y es esto último es lo que se decidirá en las próximas semanas dentro de un juicio que comienza este lunes y que acaparará la atención mediática.

En este tiempo, el exprepresentante siempre ha mantenido la misma tesis: asegura que fue la propia Belén Esteban la que le dijo que se quedase con el 30% de los ingresos, una cifra notablemente más elevada que la que cobran otros representantes, que suele ser del 20% aproximadamente. «Ella me dijo: 'Tú, para mí, eres más que un representante'», aseguró el pasado año.

Por eso no entiende el motivo por el que la colaboradora le acusa de haberle sustraído un dinero que, según él, ella le ofreció. «El error fue no haberlo plasmado en un contrato», lamentaba. Y recordaba todo lo que han sufrido tanto él como los suyos: «Me expropiaron mi casa, me la quitaron… Mi familia y mis hijos tuvieron que haber estado al margen».