Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Marc Cucurella, habla del día a día de un hijo con autismo

El lateral español Marc Cucurella, del Chelsea, vive en Londres con Claudia Rodríguez, la madre de sus tres hijos: Mateo, Río y Bella. El mayor creció con autismo y eso cambió la vida de los dos. Ahora la influencer ha hablado con el programa de Telecinco 'Madres: desde el corazón' y ha confesado que le hubiera gustado darse cuenta de ello «mucho antes».

Marc Cucurella y Claudia se conocieron en 2018, cuando el futbolista todavía jugaba en el filial del FC Barcelona y mucho antes de que se convirtiera en la estrella que es hoy, titular en el puesto de lateral izquierdo tanto en el Chelsea como en la selección española. Cada poco los dos publican fotos de sus hijos a través de las redes sociales y nunca han tenido problema alguno en hablar abiertamente sobre su hijo mayor con autismo.

En una entrevista con 'La Media Inglesa', Marc Cucurella hablaba de un proceso complicado porque los médicos no conseguían darles respuestas. «No se adaptaba y se quedaba llorando. Él no entiende las cosas como sus hermanos, hay que aprender a entenderlo. Eso también afecta mucho porque no lo ves bien...», contaba.

Las lágrimas de la pareja

Hace poco, Cucurella y Claudia Rodríguez participaban en el documental 'Married to the game', producido por Amazon Prime, donde explicaban más cosas sobre el diagnóstico de Mateo y cómo buscaron una escuela especializada para mejorar las cosas. «Volvíamos a casa cada día llorando. La parte negativa es que todo cuesta más y es más difícil, pero también tiene una parte buena, y es que, cuando consigues algo, un simple avance, da mucha más satisfacción», contaba el futbolista entre lágrimas.

Ahora ha sido la pareja del futbolista internacional quien ha pasado por el programa 'Madres: desde el corazón', de Telecinco, para relatar su experiencia. «Me di cuenta de que mi hijo era autista antes del diagnóstico», ha contado. «Con Mateo notamos que había diferencias con el resto de pequeños cuando tenía 13 meses y fue a la escuela infantil. Era mi primer hijo y no sabía si eran cosas normales, si podría tardar más o si él era diferente» ha añadido.

Dar visibilidad

Lejos de esconder lo que es un día a día con un hijo autista, tanto Cucurella como Claudia Rodríguez han decidido dar un paso al frente en un decidido intento por darle visibilidad y que otros padres en su misma situación se sientan confortados al escuchar su experiencia.

«Noté que no tenía contacto visual, no respondía por el nombre y no prestaba atención (...) El indicativo mayor de alerta era que no hablaba y me habría gustado darme cuenta de ello mucho antes», ha asegurado Claudia Rodríguez.

Mateo tiene cinco años y todavía no habla. «Ha llegado a un punto en que quiere hablar y estamos luchando juntos para que lo consiga», ha dicho. A cambio, obtienen otras muchas satisfacciones durante cada día. Además, y según ha asegurado la influencer, el problema ha servido para unir todavía más a la pareja y a la familia. «En nuestro caso, eso nos unió mucho. Marc y yo siempre pensamos en el bien de nuestro hijo y lo entendemos bien», ha destacado la pareja de Cucurella.