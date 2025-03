La cinta prohibida de la última noche con vida de Carmina Ordóñez

El deceso de Carmina Ordóñez tuvo lugar el 23 de julio de 2004, en circunstancias que a día de hoy siguen despertando las dudas en quienes formaron parte de su círculo más próximo. Todos coinciden en que La Divina no pasó las últimas horas ... sola. En su casa se reunió con, al menos, dos personas más que le acompañaron hasta bien entrada la madrugada.

El cuerpo sin vida de Carmina fue hallado por Eva Carreño pasadas las doce del mediodía después de intentar, repetidamente durante más de quince minutos, que Luisa, la asistenta, le abriera la puerta. Sabía quién era porque tenía portero automático y pudo verla a través de las cámaras. La mejor amiga de la socialité se la encontró en posición decúbito supino en el interior de una bañera: «Al principio pensé que me estaba gastando una broma muy pesada pero luego me di cuenta de lo que estaba sucediendo». Aquel hecho provocó que Carreño tuviera que ser tratada psicológicamente. Se le diagnosticó estrés postraumático con una gran presencia de pensamientos intrusivos, continuos flashback de la escena y miedo a quedarse sola.

Eva, al igual que otros amigos de Carmina, está convencida de que en aquella casa de la calle Esteban Palacios ocurrió algo que nadie quiere explicar. Lleva años intentando esclarecer, con la ayuda de profesionales, lo que pudo ocurrir realmente y si alguien omitió el deber de socorro. En este sentido, hay datos que no encajan, como que el agua de la bañera -que no tenía desagüe- no rebosara después de cuatro horas a pleno funcionamiento, que las puertas y las ventanas estuvieran cerradas o que, sin haberle avisado, acudiera a la vivienda Fabio, el chofer y persona de confianza de la fallecida.

El caso, que recayó en el grupo 5 de homicidios, sigue inquietando a quien, como Carreño, quiere llegar hasta el final para poder descansar: «Sé que hay una grabación que hace una persona días después de la muerte a quien estuvo con Carmina aquella noche. En esa conversación se da respuesta a todo», dice en conversación con ABC.

La cinta fue entregada a una de las amigas mediáticas de Carmina, un rostro habitual de los platós y que dice ser una auténtica superviviente tras una vida marcada por las luces y las sombras. Sin embargo, hasta la fecha no ha hecho ningún comentario sobre el contenido de la cinta ni tampoco la ha entregado a quien le podría servir.