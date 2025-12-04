Suscribete a
Cher le saca otra fortuna a la viuda de Sonny Bono al ganar otro juicio en su guerra por los royalties

Además de recuperar el cobro anual de derechos de autor, Mary Bono tendrá que entregarle otros 187.000 dólares que se suman a los 418.000 que le pagó el año pasado

Una imagen del año 1970 de la cantante Cher junto al que fuera su marido, Sonny Bono
Una imagen del año 1970 de la cantante Cher junto al que fuera su marido, Sonny Bono
Nacho Serrano

Nueva victoria de Cher, y según los expertos ya casi la definitiva, en su guerra legal con la viuda de su ex compañero de dúo Sonny Bono por los royalties que siguen generando sus canciones.

Un juez federal ha vuelto a darle la razón ... emitiendo una sentencia concluyente que le otorga a la cantante casi todo lo que pedía en su demanda, incluyendo posibles costas legales sustanciales. Y aunque Mary Bono planea recurrir según ha declarado su abogado a Rolling Stone, la prensa estadounidense considera que el litigio está próximo a su final.

