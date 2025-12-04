Cher le saca otra fortuna a la viuda de Sonny Bono al ganar otro juicio en su guerra por los royalties

Nueva victoria de Cher, y según los expertos ya casi la definitiva, en su guerra legal con la viuda de su ex compañero de dúo Sonny Bono por los royalties que siguen generando sus canciones.

Un juez federal ha vuelto a darle la razón ... emitiendo una sentencia concluyente que le otorga a la cantante casi todo lo que pedía en su demanda, incluyendo posibles costas legales sustanciales. Y aunque Mary Bono planea recurrir según ha declarado su abogado a Rolling Stone, la prensa estadounidense considera que el litigio está próximo a su final.

En su sentencia, el juez federal de distrito John A. Kronstadt presentó formalmente su fallo anterior, que dictaminó que Mary tenía prohibido usar la Ley Federal de Derechos de Autor para reclamar el 50% de las regalías por composición de Sonny otorgadas a Cher en su acuerdo de divorcio de 1978.

Mary había intentado rescindir esos derechos para canciones de éxito como 'I Got You Babe' y 'The Beat Goes On' junto con el 50% de las grabaciones musicales que Cher hizo con Sonny. El juez afirmó que la legislación contractual de California, que regía el acuerdo de divorcio, prevalecía sobre el poder de rescisión de los derechos de autor de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Así, el juez sostiene que Cher conserva su derecho a que se le paguen directamente las regalías de sus composiciones y discos, a pesar de haber vendido los derechos a Iconic Artists Group de Irving Azoff en 2022.

La cantante ha obtenido más de medio millón de dólares, retenidos hasta ahora de forma ilícita

Mary quiso negociar directamente con Iconic y canalizar los pagos a través del patrimonio, sin la participación de Cher. Pero en esta sentencia se ha incluido una cláusula, solicitada por Cher, que establece que su derecho a cobrar permanece intacto, junto con sus derechos de aprobación respecto a «todos y cada uno de los contratos de terceros relacionados con las composiciones musicales».

Aunque Mary había solicitado que ninguna de las partes recuperara las costas legales, el juez dictaminó que Cher recibirá las costas por ser la parte vencedora en todas las demandas del caso menos una.

Mary Bono deberá pagar a Cher 187.000 dólares adicionales tras esta nueva sentencia

De esta forma Mary podría recuperar las costas en la única demanda que ganó, relacionada con su autoridad para seleccionar al administrador de regalías del patrimonio. Pero Cher ahí también ha obtenido otra victoria, ya que a petición suya se ha incluido una cláusula que confirma su derecho a oponerse al administrador propuesto, basándose en «la razonabilidad de la tarifa de administración y en las credenciales y cualificaciones del administrador».

El abogado de Mary, Daniel Schacht, ha declarado a la revista Rolling Stone que «cada parte ha prevalecido en ciertos asuntos y apreciamos los esfuerzos del juez Kronstadt en el caso, pero creemos que se equivocó en la ley sobre la rescisión de derechos de autor. Es importante que los autores y sus herederos tengan los derechos que la legislación pretendía garantizarles».

Una larga disputa

Cher y Sonny Bono fueron pareja artística y sentimental hasta que se separaron en 1986. Desde entonces, Cher había estado cobrando royalties de su catálogo de canciones con Bono en virtud de su acuerdo de divorcio de 1978, que establecía que los ingresos por publicaciones se dividirían equitativamente entre la pareja.

Cuando Sonny falleció en un accidente de esquí en 1998, dejó a Mary a cargo de su patrimonio. Sus derechos sobre la publicación de la música de su difunto marido se volvieron susceptibles de rescisión a partir de 2018, lo que llevó a Mary a notificar a las editoriales su intención de reclamar la devolución de algunos derechos cedidos, lo cual llevó a la interrupción del flujo de dinero a Cher en 2021.

Cher llevó el asunto a los tribunales y un juez dictaminó que «el derecho a recibir royalties es distinto de la concesión de derechos de autor», dándole la razón y ordenando que siguiera recibiendo su correspondiente compensación. En ese momento, Mary Bono tuvo que abonar a la cantante 418.000 dólares en regalías que han sido retenidas durante la disputa

Con esta nueva victoria legal, Cher ha conseguido que Mary sea obligada a transferirle otros 187.000 dólares que también se han considerado retenidos de forma ilícita, con lo que la cantante ya ha obtenido supera de largo el medio millón de dólares (605.000 dólares) con sus demandas.