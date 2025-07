Charlize Theron ataca la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: «Son un asco»

Las celebraciones por la lujosa y polémica boda entre el fundador de Amazon, el magnate estadounidense Jeff Bezos, y la expresentadora Lauren Sánchez dieron comienzo el pasado jueves 26 de junio en Venecia (Italia), donde se dio un exclusivo programa de eventos que se extendió durante tres días. Una ostentación que generó una oleada de protestas por parte de un grupo de residentes que convocaron una manifestación con lemas como 'No Kings' o 'No space for Bezos'. «Venecia no es solo el Gran Canal, hoteles de 5 estrellas y pasarelas VIP, también se compone de barrios y casas populares, abandonadas por la administración pública en donde demasiadas personas luchan por llegar a fin de mes», se quejaba Tommaso Cacciari, el líder de las protestas, de 47 años.

Esta boda sacó a la luz que existe una división muy marcada entre dos ciudades: «la Veniceland del arte y las fiestas dedicada al 'bussiness' y potenciada desde Mestre y el Ayuntamiento, y la Venecia auténtica e invisible cada vez más amenazada. Por eso, la protesta antiBezos es ideológica, pero no sólo: es signo de un malestar general frente a un sistema, por lo que tendría que servir para abordar los problemas de la ciudad, que son muchos», tal y como explicó el pasado fin de semana Adrián J. Sáez, colaborador de ABC desde Venecia.

Al mismo tiempo que Bezos y Sanchez se daban el polémico 'sí, quiero' en Venecia, Charlize Theron (49 años) celebró la gala anual de su ONG 'Charlize Theron Africa Outreach Project' -fundada con la intención de ayudar a la juventud africana en la lucha contra el VIH y otras enfermedades-. Un momento en el que la actriz aprovechó para hacer un alegato contra las políticas de Donald Trump -puesto que Mr. Amazon es uno de los colaboradores del presidente estadounidense-. «Creo que podríamos ser las únicas personas que no recibieron una invitación a la boda de Bezos», bromeó la intérprete al inicio de la gala. «Pero no importa, porque ellos son un asco y nosotros somos geniales», añadió arrancando la risa del público, entre los que se encontraban Reneé Rapp, Vin Diesel, Aubrey Anderson-Emmons o Alexandra Shipp, entre muchos otros.

«Gracias por tomaros el tiempo para ser parte de esto, especialmente cuando el mundo parece estar en llamas», continuó diciendo la intérprete durante su alegato. «Aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos y en todo el mundo, estamos retrocediendo rápidamente. La política migratoria ha destruido la vida de familias, no de criminales; los derechos de las mujeres son cada vez menos comunes; las vidas de las personas queer y trans se borran cada vez más; y la violencia de género está en aumento. Esto no es solo una cuestión política, es personal», sentenció. Unas palabras que han generado una oleada de reacciones en redes sociales, aunque esta no es la primera vez que Theron critica públicamente a Trump y sus políticas.