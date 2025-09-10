Charlie Sheen revive su caótica llegada a Hollywood: 48 horas despierto y un rodaje inolvidable

En su reciente libro 'The Book of Sheen', Charlie Sheen desveló que, con apenas 20 años, pasó dos días enteros sin dormir y condujo a toda velocidad para no perderse el rodaje de 'Un experto en diversiones', la comedia de John Hughes estrenada en 1986 que le abrió las puertas de la fama.

«Puse la alarma a las cinco de la mañana, en cuanto sonó el despertador salí de casa y conduje mi coche a exceso de velocidad. Probé los límites del motor bávaro de cuatro cilindros y aun así llegué dos horas tarde», contó el actor en su autobiografía.

Al llegar al set, lo recibió 'Jan' a las puertas de su remolque, a quien describió como «una hermana furiosa» por su demora. El actor explicó que tomó su medicación y se dirigió al rodaje con los nervios a flor de piel: «Dejé salir toda mi furia y desdén en cámara. Era una escena en una estación de policía, corrí a maquillarme y llegué sin aliento al set».

La primera persona con la que se topó fue el propio John Hughes, quien lejos de reprenderlo lo saludó con entusiasmo. «Y con el colosal regaño de Jen aún resonando en mis oídos, me encogí por más, ese hombre caminó hacia mí y me estrechó la mano con entusiasmo y dijo: ´Oh, bien. Estás aquí, comencemos´. Y así consumimos drogas«, concluyó Sheen sin rodeos.

El episodio, contado con crudeza, refleja la ansiedad y los excesos a los que el joven actor se sometió en aquella etapa. Su breve papel como Garth Volbeck en 'Un experto en diversiones' le abrió camino hacia producciones de mayor calado como Platoon y Wall Street, cintas que lo catapultaron a la categoría de superestrella. Con ello también llegaron los excesos de drogas, mujeres y coches rápidos, una vida que él mismo admite que lo arrastró a una espiral peligrosa.

En entrevista con la revista 'People', Sheen reconoció que, aunque hoy lleva una vida mucho más tranquila, todavía carga con los recuerdos de aquel pasado turbulento. «Todavía me persiguen los escalofríos de vergüenza, recuerdos dolorosos de decisiones y consecuencias», confesó, aunque matizó que «son cada vez menos frecuentes, así que supongo que eso es progreso».

Lo que más le pesa, asegura, es la dificultad de perdonarse a sí mismo: «Siempre estuvo esa voz de duda, que me hacía pensar que sólo era cuestión de tiempo antes de que todo desapareciera, así que disfruté lo mejor que pude». Ahora, cuenta que cuando trata de enmendar errores, mucha gente le responde: «Estamos bien, hombre, pero esperamos que también te hayas perdonado a ti mismo».

'The Book of Sheen' salió a la venta el pasado 9 de septiembre y repasa su infancia, su meteórico ascenso, sus años de excesos y sus intentos de redención. Además, la plataforma Netflix estrenó el 10 de septiembre la serie documental 'Alias Charlie Sheen', donde se muestran episodios inéditos de su vida y la complicada relación con su padre, el también actor Martin Sheen.