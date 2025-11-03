Charles Leclerc se ha prometido: así fue la curiosa pedida y su anillo de medio millón

El amor está en el aire para Charles Leclerc, que a sus 28 años y tras dos de relación con Alexandra Saint Mleux, ha decidido pedirle a su novia que se case con él. Lo ha hecho en una romántica pedida en donde ... el suelo aparecía cubierto de pétalos rojos de rosa formando un corazón, lleno de velas y toda las superficies con jarrones llenos de ramos de la misma flor.

«Señores y señora Leclerc», compartía Charles en sus redes sociales con una serie de imágenes de la ocasión. En la pedida, el piloto tenía la inestimable ayuda de su perrito, que llevaba un collar en donde se podía leer: «Papá quiere casarse contigo». Por eso en el pie de foto el deportista añadía a su perro, un miniteckel color canela de pelo largo, como un «señor Leclerc» más.

Alexandra (24 años) lucía un sensual vestido camisero de color azul bebé y en las imágenes el anillo destaca por encima de todo. Según los expertos consultados por medios como el 'Daily Mail', se trata de un diamante de corte oval, de unos 5 o 6 quilates, engastado sobre una banda de platino pavé. Y suponiendo que se trate de una gema natural y de calidad excepcional, este impresionante solitario podría tener un valor mínimo de unos 525.000 dólares, lo que equivale a 455.000 euros.

Leclerc tiene 21 millones de seguidores, corre con Ferrari desde 2019 y, aunque no ha ganado aún ningún título ha conseguido 50 podios desde el comienzo de su carrera. Unos datos que, sin duda, le han valido un patrimonio millonario que según diversas fuentes podría rondar entre los 50 y los 125 millones de dólares.

Alexandra y Charles comenzaron su relación en 2023, dejándose ver juntos por primera vez en marzo, durante la Semana de la Moda. Meses después el piloto confirmaba su relación en el Gran Premio de su Mónaco natal. Para entonces ella ya tenía su propia carrera como modelo y estaba terminando la carrera de Historia del Arte. Alexandra nació Italia el 19 de junio de 2002, pero sus padres son hispanas: su madre tiene raíces mexicanas y su padre argentinas.

Charles, su perrito y Alexandra, con detalle del anillo REDES

De ahí surge el Fondo Corazones Unidos, una organización benéfica creada por Alexandra para apoyar la educación, el arte y a la infancia en las comunidades más pobres de México. Tiene más de 3 millones de seguidores, ha sido portada de la revista 'Elle México' y entre sus amistades se encuentran personalidades como Hailey Bieber.