¿Quién es Channing Millerd?, el prometido de Lady Eliza Spencer

El pasado 31 de julio la modelo anunció a través de Instagram que Channing Miillerd, su novio de hace nueve años, le ha propuesto matrimonio en Santorini, Grecia. Eliza y Millerd se conocieron en 2016, en una cena en Sudáfrica a través del ahora marido de su hermana gemela, Lady Amelia Spencer, Greg Mallett. Hace poco, justo antes de su compromiso Eliza declaró efusivamente que Millerd era «el hombre de su vida».

El novio es empresario y emprendedor originario de Sudáfrica. Al igual que la joven, también se crió en Ciudad del Cabo. Sin embargo, a diferencia de ella, él permaneció allí durante la mayor parte de su juventud y cursó su carrera profesional. Obtuvo una licenciatura en comunicación creativa de marcas en la Vega School Cape Town y amplió su formación con una licenciatura en marketing y comunicación publicitaria en la Red & Yellow Creative School of Business.

Después de hacer un gran recorrido como Director de Operaciones de una empresa de tecnología financiera en su país, decidió lanzarse al emprendimiento y ahora, según su perfil de LinkedIn «dirige las operaciones y el crecimiento estratégico de una cartera de empresas». Además, Millerd es apasionado por los deportes y practicó rugby, natación y waterpolo, lo que le permitió ser entrenador en un instituto local.

Ahora encontró una forma de combinar el deporte con su profesión y desde 2024 ha trabajado con los jugadores profesionales de rugby Steven Kitshoff y Malcolm Marx en su empresa, Bomb Squad Beer. También colabora con el negocio familiar de las hermanas Spencer, que hace poco anunciaron la creación de la marca de vinos Lala V.

De su relación previa, el empresario tiene un hijo de 11 años. Lady Eliza publica frecuentemente fotografías en las que el padre está compartiendo con su pequeño diversas actividades deportivas y los tres hacen planes a menudo en los que comparten como familia.

En marzo de 2025 la joven ofreció una entrevista a Hola! en la que se abrió con respecto a su prometido afirmando que estaba absolutamente convencida de que él es el hombre de su vida. También dijo que su relación se basa en el apoyo mutuo y los valores compartidos. El matrimonio es un tema del que han conversado desde hace tiempo y ella dijo que les encantaría tener una 'boda destino' y que entre los países que han pensado para ello están Italia y España.